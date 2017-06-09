Литовцы подарили Украине перископ для военных

Президент Литвы Даля Грибаускайте от имени литовского народа подарила президенту Украины Петру Порошенко перископ для военнослужащих. Подарок она вручила в ходе их совместной пресс-конференции в Харькове, передают Украинские новости.

"Не только мы, политики, пытаемся говорить о вас (Украине) хорошо. Более важно, что наше общество открыто и любит вашу страну, ее сложный путь к свободе и независимости… Я счастлива сказать, что у нас (в Литве) очень много организаций, которые жертвуют деньги, предоставляют гуманитарную помощь, даже военное оборудование. Сегодня я привезла один подарок президенту от наших людей, не от правительства, – это одна из неправительственных организаций собрала деньги и купила для зоны военных действий перископ", - сказала она.

Грибаускайте подтвердила, что Литва и в дальнейшем намерена поддерживать Украину.

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Порошенко сообщил, что в ближайшее время вместе с министром обороны Степаном Полтораком посетит Донбасс и передаст подарок военным.

Также он сообщил, что в Литве прошли реабилитацию 153 украинских военнослужащих.