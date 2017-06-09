Рева: Если пенсионная реформа провалится, Кабмин должен уйти в отставку

Если все удастся – значит правительство будет право

Если результат пенсионной реформы будет негативным, правительство должно уйти в отставку. Об этом завил министр социальной политики Андрей Рева, передает 112 Украина.

"Я считаю, что как только мы примем эту реформу, правительство, которое ее предложило, будет отвечать за результат, и если этот результат будет положительный, правительство будет право. Если отрицательный, оно должно отвечать тем, что должно уходить в отставку", - заявил Рева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МВФ и Всемирный банк поддержали проект пенсионной реформы

Напомним, пенсионная реформа, разработанная правительством, предполагает поэтапное увеличение трудового стажа для выхода на пенсию с 25 до 35 лет.

Правительство Украины в рамках пенсионной реформы планирует с 1 октября этого года провести повышение пенсий, которое коснется, по предварительным расчетам, 5,6 миллиона украинцев, а также отменить налогообложение пенсий работающих пенсионеров.

Правительственный вариант пенсионной реформы не предусматривает повышения пенсионного возраста, а предлагает другие инструменты для построения справедливой и бездефицитной пенсионной системы.