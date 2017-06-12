За сутки безвизом воспользовались почти 1900 украинцев

В Евросоюз не пустили только двух наших соотечественников

За первые сутки действия безвизового режима возможностью посетить страны Евросоюза без виз воспользовались 1894 гражданина Украины. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook.

"По состоянию на 6:00 12 июня правом безвизовых поездок воспользовалось 1894 наших соотечественника. 78% из этого количества пересекли границу в автомобильных пунктах пропуска на границах со странами ЕС. 22% - в пунктах пропуска для авиационного сообщения", - написал он.

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Слободян подчеркнул, что самым популярным направлением остается Польша. 63% украинцев воспользовались безвизовым режимом при пересечении границы именно этой страны.

При этом за сутки было отказано в праве посещения ЕС только двум украинцам, которые хотели воспользоваться безвизом.

"В обоих случаях - за предыдущие "грехи" в отношениях с миграционным законодательством на территории стран ЕС", - отметил он.

Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.