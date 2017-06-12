Украина заняла 30-е место в глобальном рейтинге паспортов

После введения безвизового режима с Евросоюзом паспорт Украины занял 30-е место в глобальном рейтинге влиятельности Global Passport Power Rank 2017, составленном канадской консалтинговой компанией Arton Capital.
С украинским паспортом можно ездить без виз в 119 стран мира. 30-е место Украина разделила с Гренадой.
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В индивидуальном рейтинге паспорт гражданина Украины занимает 68-е место.
На первом месте в рейтинге сейчас находятся паспорта Германии и Сингапура, которые дают безвизовый въезд в 159 стран.
Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.