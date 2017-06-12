Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Украина заняла 30-е место в глобальном рейтинге паспортов
Украина заняла 30-е место в глобальном рейтинге паспортов
Фото: podrobnosti.ua

Украина заняла 30-е место в глобальном рейтинге паспортов

С 11 июня украинцы могут ездить без виз в 119 стран мира

12.06.17 208
000

После введения безвизового режима с Евросоюзом паспорт Украины занял 30-е место в глобальном рейтинге влиятельности Global Passport Power Rank 2017, составленном канадской консалтинговой компанией Arton Capital.

С украинским паспортом можно ездить без виз в 119 стран мира. 30-е место Украина разделила с Гренадой.

В индивидуальном рейтинге паспорт гражданина Украины занимает 68-е место.

На первом месте в рейтинге сейчас находятся паспорта Германии и Сингапура, которые дают безвизовый въезд в 159 стран.

Напомним, в ночь на 11 июня вступил в силу безвизовый режим с ЕС для граждан Украины.

0
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , ,
Читайте по теме
За сутки безвизом воспользовались почти 1900 украинцевИз Киева в Краков можно будет добраться на скоростном поездеБезвизовый режим: Австрийцы справку о несудимости не просят

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 22956
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 6319
  3. Вторая пятилетка. С чем Порошенко выходит на финишную прямую своего первого президентского срока 16509
  4. За час до полуночи. Американский журналист о том, чего ожидать от мира завтра 2551
  5. Люди-амфибии. Почему бывший украинский прокурор Поклонская переживёт всех 1657
  6. Берёшь и платишь. Как Юлия Тимошенко подбирает ключи к избирателям 3345
  7. Крылатая усадьба. Как дачный участок стал приютом для птиц 1726
  8. Война отторгает тело. Фотограф Борис Михайлов о метафоре, боли и силе 2257
  9. Как война изменила украинцев. Фотопроект Александра Чекменёва 1197
  10. Звезда по имени Хоуп. Британский скрипач об Одессе, учителях и надежде на диалог 589
  1. Вас не приглашали. 9 самых негостеприимных стран 1725 / 2046
  2. Эксгумации жертв Смоленской катастрофы доказывает безграничное варварство россиян, – Качиньский 1364 / 1675
  3. В зоне АТО - обострение на всех направлениях 1338 / 1543
  4. При введении визового режима с РФ Украина может потерять большое количество своих граждан, - МИД 1219 / 1458
  5. В 13 областях Украины проходит голосование на местных выборах 1209 / 1341
  6. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 1089 / 22956
  7. Офицер ВС Украины сгорел от удара током 1050 / 1204
  8. Вас слишком много. Сооснователь "Новой почты" Владимир Поперешнюк о причине неудач реформ в стране 739 / 65044
  9. Могерини обратилась к украинцам и европейцам по случаю запуска безвиза 731 / 824
  10. Геращенко: Теперь цель Украины – НАТО и Ассоциация с ЕС 662 / 793
  1. Геращенко: Теперь цель Украины – НАТО и Ассоциация с ЕС 8 / 793
  2. Гибридную войну изобрели очень давно, — Юрий Гудыменко 7 / 6319
  3. Любомир Гузар: Российско-украинскую войну готовили 10 лет 6 / 193313
  4. Пойми, если сможешь. В какие мифы о детях верят взрослые 6 / 14544
  5. В Украине заработал безвизовый режим в ЕС 6 / 628
  6. Вас не приглашали. 9 самых негостеприимных стран 4 / 2046
  7. СБУ разоблачила в Донбассе агентурную сеть российских спецслужб 4 / 370
  8. Идеальные управители. Рейтинг 33 лучших топ-менеджеров Украины 3 / 22956
  9. Поле брани. Готовы ли украинцы заплатить за своё примирение такую же цену, как испанцы 3 / 42266
  10. В зоне АТО - обострение на всех направлениях 3 / 1543
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.