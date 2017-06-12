Львов просит признать себя зоной чрезвычайной экологической ситуации

Мэр Львова Андрей Садовый объявил о решении городской комиссии, которая обратилась к правительству, чтобы объявить Львов зоной чрезвычайной экологической ситуации.

"Организаторы "мусорной" блокады могут начинать праздновать. У нас действительно не осталось других возможностей для избежания экологического бедствия. Держались год! Поверили также в подписи госчиновников под меморандумом о снятии блокады. Оказалось, зря поверили", - написал он в Facebook.

Относительно шагов, которые предпринял город для преодоления критической ситуации из-за отсутствия собственной свалки, мэр отметил, что строительство нового завода продлится 2 года.

"Французские эксперты совместно с украинскими активно работают над технологическими параметрами и проектом. Завершаем детальное изучение предложенного ими участка под завод на территории ТЭЦ-2", - добавил он.

По состоянию на 9 июня во Львове были переполнены более трети площадок для мусора. Садовый также призвал горожан не выбрасывать кучи мусора на дороги.

Напомним, коллапс системы утилизации мусора во Львове произошел после инцидента на свалке в селе Большие Грибовичи Жовковского района Львовской области, где произошел пожар. 30 мая 2016 года на свалке произошло обрушение мусора. Под завалами погибли трое пожарных и один коммунальщик.