В двух микрорайонах "жемчужины у моря" вторые сутки нет воды

В Одессе из-за аварии на магистральном водоводе без воды остались 150 тысяч жителей микрорайонов Котовского и Лузановки.

Об этом сообщает Думская.

Прорыв трубы диаметром 1200 мм произошел на Днепропетровской дороге, 80 еще в воскресенье, 11 июня. Устранить течь до сих пор не удалось, так как труба проложена на глубине семи метров.

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На данный момент ремонтники уже вычерпали 200 кубометров грунта и обещают закончить работы до 22:00.

По данным издания, без водоснабжения остаются 13 улиц жилых массивов Котовского и Лузановки - это примерно 150 тысяч человек.

Напомним, геологи высчитали количество воды в подземном океане.