Украина вошла в ТОП-50 инновационных стран

За год страна поднялась на шесть пунктов в мировом рейтинге

За год Украина поднялась с 56-го на 50-е место в рейтинге Global Innovation Index, на который ссылаются мировые СМИ.

Первой среди самых инновационных стран, как и год назад, стала Швейцария. В первую тройку также входят Швеция и Нидерланды. Польша находится на 38-й позиции, Россия - 45-я, Молдова - 54-я, Беларусь - на 88-я.

Рейтинг состоит из множества показателей, каждый из которых также имеет свой индекс. В итоге, Украина получила индекс 37,6. В прошлом году этот индекс составлял 35,6.

Отметим, Global Innovation Index составляется на основе анализа десятков показателей, так или иначе касающихся инновационной деятельности.

Напомним, Дубай решил за 10 лет совершить инновационный прорыв.