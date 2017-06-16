Комитет избирателей Украины составил рейтинг фракций и депутатских групп Верховной Рады по уровню финансового популизма. Об этом сообщается на сайте организации.

Анализ был проведен на основе выводов Министерства финансов Украины относительно возможностей финансовой реализации законопроектов. В случае, если среди авторов документа были депутаты различных фракций и групп, такой проект рассматривался как инициатива каждой из таких политических сил.

За январь-май 2017 Минфин предоставил экспертные заключения по 738 законопроектам. Из них каждый третий (296 законопроектов) получил отрицательное заключение министерства.

"Тот факт, что Минфин "рубит" каждый третий законопроект свидетельствует о 2 масштабных проблемах в украинском парламенте: во-первых, низкое качество проектов законодательных актов; во-вторых, масштабы популизма, которые уже стали угрожающими в парламентской работе", - отметил председатель КИУ Алексей Кошель.

Большего всего нереалистичных законопроектов предложил Оппозиционный блок. За январь-май депутаты фракции подали 75 законопроектов, из которых 61 (81%) получил отрицательное заключение Минфина.

На втором месте по уровню финансового популизма оказалась Радикальная партия Олега Ляшко. Депутаты РПЛ участвовали в разработке 79 законопроектов, из которых 56 (71%) были признаны нереалистичными к исполнению.

Третье место в рейтинге заняли депутаты Воли Народа - 65% их законопроектов получили отрицательное заключение Минфина.

У Батькивщины нереалистичными признаны 58% подготовленных законопроектов, Видродження - 57%, Самопомичи - 55%, БПП - 54%, Народного Фронта - 49%.

Источник: cvu.org.ua