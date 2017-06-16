В ближайшие выходные в Украине ожидаются дожди.

Об этом говорится в прогнозе погоды от УНИАН.

В столице в субботу ливень, температура воздуха ночью +14°, днем +22°. В воскресенье также ожидаются осадки, +13°...+24°.

Во Львове завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°. В воскресенье солнечно, +10°...+23°.

В Луцке в субботу ночью +12°, днем +18°, без осадков. В воскресенье ночью +11°, днем +25°, ясно и без осадков.

В Виннице в субботу пройдет дождь с грозой, температура воздуха +12°...+20°. В воскресенье до +22°, без осадков.

Одесситам на выходных обещают дожди. В субботу температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +14°...+22°.

В Харькове в субботу ливень, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье +12°...+22°, без осадков.

Прогноз на 17 июня

Прогноз на 18 июня

В Днепре в субботу пасмурно. Температура ночью +15°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура воздуха +13°...+23°.

В Симферополе завтра переменная облачность, +11°...+24°. В воскресенье +13°...+22°, без осадков.

Жителям Мариуполя обещают на субботу небольшую облачность, температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье без осадков, температура до +27°.

В Краматорске в субботу пасмурно, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье температура до +23°, без осадков.

В Северодонецке завтра облачно с прояснениями, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +12°...+24°, без осадков.

Погода на курортах

В Буковеле в субботу пройдет дождь, температура до +14°. В воскресенье ливень, ночью +3°, днем +15°.

В Моршине на Львовщине в субботу ожидаются осадки, ночью +10°, днем +19°. В воскресенье дождь с грозой, ночью +8°, днем до +23°.

В Трускавце в субботу ливень, температура до +17°. В воскресенье температура днем +22°, гроза.

В Сваляве завтра пройдет дождь, +19°, в воскресенье без осадков, температура воздуха +7° …+22°.

В Затоке в субботу дождь, температура ночью +15°, днем до +22°. В воскресенье также ожидаются осадки, до +21°.

В Бердянске на выходных ожидается солнечная погода, в субботу температура +14° …+24°, в воскресенье до +25°.