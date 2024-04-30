Зной до +25 и ветрено: какой будет погода в Украине завтра (карта)

По словам синоптиков, зона осадков в первый день последнего месяца весны покинет территорию Украины. Всюду предполагается солнечная погода.

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Погода в Украине 1 мая будет очень теплая, осадков не ожидается. В течение дня столбики термометра поднимутся до 25° тепла. Об этом говорится в сообщении Украинского гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, во всех регионах страны ожидается облачная погода без осадков. Ветер предполагается северо-восточным, его скорость составит 5-10 м/с.

В ночные часы температура воздуха в Украине составит 6-11° тепла. Днем столбики термометров покажут +20-25°.

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1 мая в Киеве и области ожидается облачная погода, осадки не прогнозируются. Северо-восточный ветер будет иметь скорость 5-10 м/с. Что касается температуры воздуха, то она будет составлять в Киевской области 6-11 ° тепла ночью, днем поднимется +20-25 °. В Киеве в ночные часы температура составит 8-10° тепла, днем +22-24°.

Погода в Украине 1 мая

Свой прогноз погоды заключил метеоролог, кандидат географических наук Игорь Кибальчич. По его словам, 1 мая в Приазовье, Крыму и Одесской области ожидается дождливая погода; на остальной территории Украины без осадков. Ветер восточной четверти, 5-10 м/с, в южной половине местами порывы, 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +7…+12 °С, днем +19…+24 °С.

Тем временем в Центральной геофизической обсерватории им. Борису Срезневскому сообщили, что в Киеве 1 мая показатель самой высокой температуры днем составил 30,0° в 2012 г., самой низкой ночью -0,6° в 1940 г.

25 апреля синоптикиня Вера Балабух рассказала, чего ждать от погоды летом 2024 года. В частности, она утверждает, что нынешнее лето в Украине предполагается теплым, однако не жарким.

Кроме того, синоптикиня Наталья Диденко сообщила о погоде в Украине на Пасху. По ее словам, на праздник погода порадует украинцев теплом и солнцем.