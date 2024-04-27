Белые облака и "витаминное" солнце: синоптик дала прогноз погоды на выходные и Пасху (карта)

Начиная с предпасхального понедельника, 29 апреля, температура воздуха будет повышаться на 2-5 градусов. Вербное воскресенье также ожидается теплым.

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В ближайшие выходные 27-28 апреля в Украине установится солнечная и сухая погода. Такой прогноз дала украинский синоптик Наталка Диденко.

По информации синоптика, остатки атмосферного восточного фронта могут принести небольшой дождь на северо-востоке страны и на Левобережье. Однако это будет несущественным. В целом, в выходные практически повсюду не ожидаются осадки. Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и ожидается, что составит от +17 до +22 градусов, а на востоке страны может достигать +22 до +26 градусов.

В Киеве также ожидается хорошая погода без дождей и с максимальной дневной температурой около +17 градусов.

Начиная с предпасхального понедельника, 29 апреля, температура воздуха будет повышаться на 2-5 градусов. Вербное воскресенье также ожидается теплым. А на Пасху установится теплая погода с температурой воздуха от +19 до +25 градусов. В ночь на Пасху ожидается сухая погода, но днем 5 мая возможны кратковременные дожди на западе, севере и центре страны, а на востоке и юге будет сухо.

Погода в Украине 28 апреля 2024 года Фото: facebook / Наталья Диденко

В свою очередь синоптики Укргидрометцентра проинформировали украинцев о том, что 28-29 апреля в стране будет преимущественно без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 4-9° тепла, в южной части и восточных областях +8…14 градусов, днем в Украине +18…24 градуса.

На всей территории Днепропетровской и частично на территориях Запорожской и Херсонской областей будут представлять опасность стихийные гидрологические явления III уровня опасности. Это связанно с тем, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов.

Кроме того по информации синоптиков 28 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).

Погода в Украине 28 апреля 2024 года

Напомним, несколько ранее синоптик назвала дни, когда в Украине будет редкая погода. Пятница по всей стране отметится дождями, хотя на востоке ожидается почти летняя жара. Однако вскоре погода улучшится, и украинцев порадует "роскошная природная парфюмерия".

Кроме того синоптик рассказала, чего ждать от погоды этим летом. Зима в Украине оказалась необычно теплой. Также нетипичные погодные условия были и в марте, а первая половина апреля вообще порадовала аномальной жарой.