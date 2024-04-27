Белые облака и "витаминное" солнце: синоптик дала прогноз погоды на выходные и Пасху (карта)
Начиная с предпасхального понедельника, 29 апреля, температура воздуха будет повышаться на 2-5 градусов. Вербное воскресенье также ожидается теплым.
В ближайшие выходные 27-28 апреля в Украине установится солнечная и сухая погода. Такой прогноз дала украинский синоптик Наталка Диденко.
По информации синоптика, остатки атмосферного восточного фронта могут принести небольшой дождь на северо-востоке страны и на Левобережье. Однако это будет несущественным. В целом, в выходные практически повсюду не ожидаются осадки. Дневная температура воздуха будет постепенно повышаться и ожидается, что составит от +17 до +22 градусов, а на востоке страны может достигать +22 до +26 градусов.
В Киеве также ожидается хорошая погода без дождей и с максимальной дневной температурой около +17 градусов.
Начиная с предпасхального понедельника, 29 апреля, температура воздуха будет повышаться на 2-5 градусов. Вербное воскресенье также ожидается теплым. А на Пасху установится теплая погода с температурой воздуха от +19 до +25 градусов. В ночь на Пасху ожидается сухая погода, но днем 5 мая возможны кратковременные дожди на западе, севере и центре страны, а на востоке и юге будет сухо.
В свою очередь синоптики Укргидрометцентра проинформировали украинцев о том, что 28-29 апреля в стране будет преимущественно без осадков. Лишь на востоке и юго-востоке страны местами кратковременный дождь, гроза; температура ночью 4-9° тепла, в южной части и восточных областях +8…14 градусов, днем в Украине +18…24 градуса.
На всей территории Днепропетровской и частично на территориях Запорожской и Херсонской областей будут представлять опасность стихийные гидрологические явления III уровня опасности. Это связанно с тем, что вследствие опустошения Каховского водохранилища и вхождения реки Днепр в старое естественное русло, уровни воды значительно ниже отметок водозаборов.
Кроме того по информации синоптиков 28 апреля на высокогорье восточной части Закарпатской областей ожидается значительная снеголавинная опасность (3 уровень).
Напомним, несколько ранее синоптик назвала дни, когда в Украине будет редкая погода. Пятница по всей стране отметится дождями, хотя на востоке ожидается почти летняя жара. Однако вскоре погода улучшится, и украинцев порадует "роскошная природная парфюмерия".
Кроме того синоптик рассказала, чего ждать от погоды этим летом. Зима в Украине оказалась необычно теплой. Также нетипичные погодные условия были и в марте, а первая половина апреля вообще порадовала аномальной жарой.