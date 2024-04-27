Білі хмари та "вітамінне" сонце: синоптикиня дала прогноз погоди на вихідні та Великдень (карта)

Починаючи з передвеликоднього понеділка, 29 квітня, температура повітря підвищуватиметься на 2-5 градусів. Вербна неділя також очікується теплою.

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Найближчими вихідними 27-28 квітня в Україні встановиться сонячна і суха погода. Такий прогноз дала українська синоптикиня Наталка Діденко.

За інформацією синоптикині, залишки атмосферного східного фронту можуть принести невеликий дощ на північному сході країни та на Лівобережжі. Однак це буде несуттєвим. Загалом, у вихідні практично всюди не очікуються опади. Денна температура повітря поступово підвищуватиметься й очікується, що становитиме від +17 до +22 градусів, а на сході країни може сягати +22 до +26 градусів.

У Києві також очікується гарна погода без дощів і з максимальною денною температурою близько +17 градусів.

Починаючи з передвеликоднього понеділка, 29 квітня, температура повітря підвищуватиметься на 2-5 градусів. Вербна неділя також очікується теплою. А на Великдень встановиться тепла погода з температурою повітря від +19 до +25 градусів. У ніч на Великдень очікується суха погода, але вдень 5 травня можливі короткочасні дощі на заході, півночі та центрі країни, а на сході й півдні буде сухо.

Погода в Україні 28 квітня 2024 року Фото: facebook / Наталья Диденко

Зі свого боку синоптики Укргідрометцентру поінформували українців про те, що 28-29 квітня у країні буде переважно без опадів. Лише на сході та південному сході країни місцями короткочасний дощ, гроза; температура вночі 4-9° тепла, у південній частині та східних областях +8...14 градусів, удень в Україні +18...24 градуси.

На всій території Дніпропетровської та частково на територіях Запорізької та Херсонської областей становитимуть небезпеку стихійні гідрологічні явища III рівня небезпеки. Це пов'язано з тим, що внаслідок спустошення Каховського водосховища та входження річки Дніпро у старе природне річище, рівні води значно нижчі від відміток водозаборів.

Крім того, за інформацією синоптиків 28 квітня на високогір'ї східної частини Закарпатської областей очікується значна сніголавинна небезпека (3 рівень).

Погода в Україні 28 квітня 2024 року

Нагадаємо, дещо раніше синоптик назвала дні, коли в Україні буде рідкісна погода. П'ятниця по всій країні відзначиться дощами, хоча на сході очікується майже літня спека. Однак незабаром погода покращиться, і українців потішить "розкішна природна парфумерія".

Крім того, синоптикиня розповіла, чого чекати від погоди цього літа. Зима в Україні виявилася незвично теплою. Також нетипові погодні умови були й в березні, а перша половина квітня взагалі порадувала аномальною спекою.