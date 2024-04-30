Спека до +25 і вітряно: якою буде погода в Україні завтра (мапа)

За словами синоптиків, зона опадів у перший день останнього місяця весни залишить територію України. Усюди передбачається сонячна погода.

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Погода в Україні 1 травня буде дуже теплою, опадів не очікується. Упродовж дня стовпчики термометра піднімуться до позначки 25° тепла. Про це йдеться в повідомленні Українського гідрометцентру.

За прогнозами синоптиків, у всіх регіонах країни очікується малохмарна погода без опадів. Вітер передбачається північно-східний, його швидкість становитиме 5-10 м/с.

У нічні години температура повітря в Україні становитиме 6-11° тепла. Удень стовпчики термометрів покажуть +20-25°.

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1 травня в Києві йобласті очікується малохмарна погода, опади не прогнозуються. Північно-східний вітер матиме швидкість 5-10 м/с. Що стосується температури повітря, то вона буде в Київській області 6-11° тепла вночі, удень підніметься +20-25°. У Києві в нічні години температура становитиме 8-10° тепла, удень — +22-24°.

Погода в Україні 1 травня

Свій прогноз погоди склав метеоролог, кандидат географічних наук Ігор Кібальчич. За його словами, 1 травня в Приазов'ї, Криму й Одеській області очікується дощова погода; на решті території України без опадів. Вітер східний, 5-10 м/с, у південній частині місцями пориви, 15-20 м/с. Температура повітря вночі +7…+12 °С, удень +19…+24 °С.

Водночас у Центральній геофізичній обсерваторії ім. Бориса Срезневського повідомили, що в Києві 1 травня показник найвищої температури вдень становив 30,0° у 2012 р., найнижчої вночі -0,6° у 1940 р.

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