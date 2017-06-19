Более 21 тысячи украинцев воспользовались безвизовым режимом

С начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы было отказано 26 гражданам Украины

По состоянию на утро 19 июня, в рамках действия безвизвого режима в страны Европы въехала более 21 тысяча украинцев.

Как сообщает Госпогранслужба, подавляющее большинство украинцев въезжали в Европу через пункты пропуска на границе с Польшей (8725 человек) и Венгрией (2840 человек).

32% граждан воспользовались авиационным транспортом. Другие следовали по железной дороге или пересекали границу в автомобильных пунктах пропуска.

Отмечается, что с начала внедрения безвизовых путешествий в пересечении границы было отказано 26 гражданам Украины.

Напомним, польские пограничники поймали женщину с 8-летним сыном в чемодане.