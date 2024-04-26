Выдача украинских паспортов за границей: названы категории граждан, которые могут их получить

Новые правила вступили в силу с 25 апреля 2024 года. Они предусматривают, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины.

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Отдельные категории мужчин призывного возраста могут получить украинские паспорта за рубежом. Об этом сообщили на странице Центра обслуживания граждан "Паспортный сервис" 26 апреля.

Отмечается, что Кабмин Украины принял постановление № 443 от 23 апреля 2024 года, которое вносит изменения в процедуру получения паспортных документов для мужчин в возрасте от 18 до 60 лет и которые обращаются в филиалы ГП "Документ" за рубежом. Новые правила вступили в силу с 25 апреля 2024 года.

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Эти изменения предусматривают, что мужчины в возрасте от 18 до 60 лет смогут получить паспортные документы исключительно в органах ГМС на территории Украины, пересылка документов в зарубежные филиалы ГП "Документ" не будет осуществляться.

Впрочем, есть категории граждан, которые смогут получить паспортные документы за рубежом.

Среди таких лиц:

Люди с инвалидностью;

опекуны над лицами с инвалидностью;

родители детей с инвалидностью;

лица, нуждающиеся в постоянном уходе;

сопровождающие тяжелобольных детей;

представители Сил обороны и безопасности;

пострадавшие в результате военной агрессии РФ против Украины, которые выехали на лечение за границу.

В "Паспортном сервисе" отметили, что выдача паспортных документов граждан, подавших заявки до 25 апреля 2024 года, происходит в порядке, действовавшем до вступления в силу Постановления № 443 после устранения технических неисправностей.

Напомним, что в Польше 300 украинских мужчин заблокировали паспортный сервис с требованием выдать им паспорта Украины. В сети их уже окрестили "300 паспортанцев" и "Варшавская штурмовая бригада".

Также сообщалось, что с 1 апреля в Украине выросла стоимость изготовления загранпаспорта. Она составляет 1598 гривен.