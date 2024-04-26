Видача українських паспортів за кордоном: названо категорії громадян, які можуть їх отримати

Нові правила набрали чинності від 25 квітня 2024 року. Вони передбачають, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України.

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Окремі категорії чоловіків призивного віку можуть отримати українські паспорти за кордоном. Про це повідомили на сторінці Центру обслуговування громадян "Паспортний сервіс" 26 квітня.

Зазначається, що Кабмін України ухвалив постанову № 443 від 23 квітня 2024 року, яка вносить зміни в процедуру отримання паспортних документів для чоловіків віком від 18 до 60 років і які звертаються до філій ДП "Документ" за кордоном. Нові правила набрали чинності з 25 квітня 2024 року.

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Ці зміни передбачають, що чоловіки віком від 18 до 60 років зможуть отримати паспортні документи виключно в органах ДМС на території України, пересилання документів до закордонних філій ДП "Документ" не здійснюватиметься.

Втім є категорії громадян, які зможуть отримати паспортні документи за кордоном.

Серед таких осіб:

Люди з інвалідністю;

опікуни над особами з інвалідністю;

батьки дітей з інвалідністю;

особи, які потребують постійного догляду;

супроводжуючі важкохворих дітей;

представники Сил оборони та безпеки;

постраждалі внаслідок військової агресії РФ проти України, які виїхали на лікування за кордон.

У "Паспотному сервісі" зазначили, що видача паспортних документів громадян, які подали заявки до 25 квітня 2024 року, відбувається у порядку, що діяв до набрання чинності Постанови № 443 після усунення технічних несправностей.

Нагадаємо, що у Польщі 300 українських чоловіків заблокували паспортний сервіс з вимогою видати їм паспорти України. В мережі їх вже охрестили "300 паспортанців" та "Варшавська штурмова бригада".

Також повідомлялося, що з 1 квітня в Україні зросла вартість виготовлення закордонного паспорта. Вона складає 1598 гривень.