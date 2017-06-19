Из перечня книг, обязательных для прочтения в школе, убрали повесть Довженко "Украина в огне"

Учебные программы для учеников старших классов средних школ подверглись изменениям.

В программы, которые утверждены приказом МОН, вводятся современные темы, описание которых включено в программы и опубликовано на сайте Минобразования Украины.

Так, в обновленной программе по литературе можно встретить произведения крымско-татарского писателя Таира Халилова, лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич, Юрия Андруховича, Василия Шкляра и Оксаны Забужко, известной по бестселлеру "Полевые исследования украинского секса".

В то же время из обязательного перечня книг убрали киноповесть Александра Довженко "Украина в огне".

Изменения коснулись и программы дисциплины "Украина и мир". Так, школьникам предлагается изучить соглашение об ассоциации Украины с ЕС и соглашение о безвизовом режиме с Евросоюзом.

Расширен также список модулей по физкультуре - ученики могут выбрать регби, корфбол (спортивная игра, схожая с нетболом и баскетболом, наиболее распространённая в Нидерландах и Бельгии), степ-аэробику и чирлидинг (вид спорта, сочетающий элементы шоу и зрелищных видов спорта), танцы, гимнастику, акробатику.

Напомним, 6 вузов Украины вошли в ТОП-1000 университетов мира.