Журналисты опубликовали проект концепции закона "О государственной политике восстановления суверенитета Украины над временно оккупированными территориями Донецкой и Луганской областей".

Его текст умещается на трех листах и состоит из преамбулы и шести пунктов, передает Громадське.

Данный законопроект на прошлой неделе обсуждался на заседании Стратегического совета при президенте.

Источники издания, предоставившие документ, подчеркивают, что это не окончательная версия и в нее могут быть внесены изменения и дополнения.

В преамбуле концепции отмечается, что правовой режим антитеррористической операции, введенный в апреле 2014 года, позволил остановить расширение российской агрессии и локализовать ее в Донецкой и Луганской областях. Также он позволил провести президентские, парламентские и местные выборы.

В преамбуле отмечается, что важной составляющей будущего законопроекта является предоставление президенту Украины права применять ВСУ и другие военные формирования в Луганской и Донецкой областях. При этом подчеркивается, что сейчас законодательство определяет два основания для применения войск – это состояние войны и АТО.

Концепция законопроекта предполагает, что на контролируемые боевиками районы Донбасса будет распространяться правовой режим временно оккупированной территории Украины.

Государственная политика по возвращению оккупированных районов Донбасса будет базироваться на принципах международного права и на национальном законодательстве.

Непосредственное руководство мероприятиями по обеспечению национальной безопасности в Донецкой и Луганской областях должно осуществляться Оперативным штабом.

"Оперативный штаб подчиняется президенту Украины, а по вопросам обороны – начальнику Генерального штаба – Главнокомандующему Вооруженных сил Украины и возглавляется начальником, который назначается на должность и увольняется с должности президентом Украины", - говорится в документе.

Оперативный штаб должен будет курировать деятельность военно-гражданских администраций в Донбассе.

Кроме того, в концепции прописано, что президент сможет принимать решение об использовании ВСУ и других военных формирований на территории Донецкой и Луганской областей.

"Президент Украины в период действия этого Закона может принимать в установленном порядке решение о введении правового режима военного положения, а также решение о применении Вооруженных сил Украины, других предусмотренных законами Украины военных формирований в Донецкой и Луганской областях для восстановления территориальной целостности Украины, сдерживания и отпора вооруженной агрессии, обеспечения охраны и обороны государственной границы, линии разграничения, отражения нападений, которые угрожают жизни военнослужащих или иных граждан", - говорится в документе.

Напомним, 14 июня президент Украины Петр Порошенко сообщил, что поручил разработать законопроект по реинтеграции Донбасса, предусматривающий ряд мер по возврату оккупированных территорий Украины.

По его словам, в подготовке законопроекта участвуют эксперты, народные депутаты. Кроме того, законопроект базируется на условиях, закрепленных в Минских договоренностях.