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Главная » Страна » Очередное госучреждение будет заниматься имиджем Украины на международной арене

Очередное госучреждение будет заниматься имиджем Украины на международной арене

Очередное госучреждение будет заниматься имиджем Украины на международной арене
Иллюстративное фото

Правительство поручило МИД обеспечить работу Украинского института в пределах предусмотренных в бюджете расходов

21.06.17 41
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Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире.

Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

Как сообщают украинские СМИ, премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение без обсуждения.

Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел Украины о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.

Также правительство поручило ведомству обеспечить работу Украинского института в пределах предусмотренных министерству в госбюджете расходов.

Напомним, Кабмин хочет перераспределить 24 млрд грн на дороги, субвенции и безопасность.

 

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