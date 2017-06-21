Очередное госучреждение будет заниматься имиджем Украины на международной арене

Кабинет министров Украины одобрил создание государственного учреждения "Украинский институт" для презентации Украины за границей и продвижения ее имиджа в мире.
Решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.
Как сообщают украинские СМИ, премьер-министр Владимир Гройсман зачитал данное решение без обсуждения.
Кабмин согласился с предложением Министерства иностранных дел Украины о создании Украинского института, отнеся его в сферу управления МИД.
Также правительство поручило ведомству обеспечить работу Украинского института в пределах предусмотренных министерству в госбюджете расходов.
Напомним, Кабмин хочет перераспределить 24 млрд грн на дороги, субвенции и безопасность.