Все статьиВсе новостиВсе мнения
Все статьи
Деньги
Красивая странаРейтинги фокуса
Меню ГлавнаяВсе новостиВсе статьиСтранаДеньгиМирОбщество
Стиль жизни
Стиль жизниСпортКультураТехнологииАвто
Мнения
Рейтинги
РейтингиЛюдиКомпании
Красивая странаСпецтемыСтроители новой страны
Журнал
Журнал201720162015201420132012201120102009200820072006
Презентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Еще
Все новостиВсе статьиРейтингиКрасивая странаСпецтемыСтроители новой страныПрезентации и спецпроектыUkrainian Fashion WeekДлинный фокусАвторыАрхивариус
Главная » Страна » Депутаты усилили наказание за жестокое обращение с животными: теперь могут посадить на 8 лет

Депутаты усилили наказание за жестокое обращение с животными: теперь могут посадить на 8 лет

Депутаты усилили наказание за жестокое обращение с животными: теперь могут посадить на 8 лет
Фото: UZHGOROD.in

Наказывать также будут штрафами и конфискацией домашних питомцев

22.06.17 113
700

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5119-1, которым ужесточается наказание за жестокое обращение с животными. Такое решение поддержали 257 депутатов, передает 112 Украина.

Законопроект определяет жестокое обращение с животными, как издевательство над животными, побои или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания, увечья или гибель, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Все эти действия влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией питомца, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровью.

Если жестоко обращались с двумя и более животными, или группой лиц или повторно, то наказание будет жестче - штраф от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

При этом "насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти" предусматривают штраф от 3400 до 8500 грн с конфискацией животного в случае необходимости.

Уголовный кодекс дополнили статьей жестокое обращение с животными.

Согласно закону, жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе с бездомными животными, совершенное умышленно и которое привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Если то же самое сделали в присутствии несовершеннолетнего - ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

Лишения свободы на 5-8 лет грозит тем, кто особенно жестоко обращался с животными, делал это в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц.

7
Делятся
Google+
Show
Show
Теги: , , ,
Читайте по теме
Депутаты обязали украинцев жить только в теплых домахВ Раду поступили пять представлений на снятие неприкосновенности с депутатовСМИ проанализировали президентский законопроект о судебной реформе

Читайте также на focus.ua

Топ-10
  1. Глаза армии. Как волонтеры помогли прозреть украинской армии 6009
  2. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 1920
  3. Не ждали. Как безвиз изменит украинский туррынок 13907
  4. Если бы человек вёл себя так, как ведут себя нации, его поместили бы в сумасшедший дом, — Игорь Романов 2675
  5. Путин как судьба. Где взять волю, чтобы получить свободу 2622
  6. "Свобода от" и "свобода для". Зачем Украине нужно менять советский режим на безвизовый 2446
  7. Хотите зарабатывать — не идите в писатели, станьте адвокатом или банкиром, — Майкл Каннингем 1560
  8. След единорога. Какие скелеты можно найти в шкафах музея в центре Киева 1830
  9. Одна в поле. Оксана Забужко о том, почему принцессы не манипулируют мужчинами 3072
  10. Кровь и бензин. Главные сериалы июня 1885
  1. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 7393 / 8302
  2. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 5626 / 6313
  3. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 4857 / 5735
  4. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 3425 / 3773
  5. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 2137 / 2349
  6. В Киеве продается Президент-Отель 1947 / 2138
  7. Американским СМИ пришлось переписать новости после визита Порошенко к Трампу 1931 / 2127
  8. Крепкий пацан. Как мэр Днепра пытается следовать заветам Лёни Космоса 1883 / 3822
  9. ВНО по украинскому языку и литературе сдали на максимум только четверо участников 1745 / 1832
  10. В Украине больше нет закона Савченко 1640 / 1816
  1. Размазывая траур. Почему Украине нужно забыть о 22 июня 43 / 5735
  2. Аннексия Крыма не была спонтанной, — майор Сил специальных операций Алексей Никифоров 37 / 8302
  3. Запретный лист. К чему приведёт легализация легких наркотиков 15 / 1440
  4. Других нет. Фотопроект о том, что все дети разные, но все они прежде всего дети 12 / 1920
  5. Порошенко: В оккупированном Донбассе больше танков, систем залпового огня и артиллерии, чем у Бундесвера 12 / 2349
  6. Отныне счетчики тепла и воды должны быть в каждой квартире 9 / 1372
  7. Считайте, что Минздрав уже вступил в НАТО, — Александр Линчевский 9 / 1930
  8. Расстрел в нагрузку. Что важно помнить адептам "русского мира" в Крыму 8 / 3929
  9. Украина — не Панама, Порошенко — не Варела. Что пишут о встрече президентов Украины и США 7 / 6313
  10. Керченский мост угрожает национальной безопасности Украины 6 / 3773
https://www.dobovo.com/ru/
Подписка на фокус
Наши ленты
ФОКУС КАК ОН ЕСТЬ
RSS Подписка на печатный номер Контакты

ФОКУС, 2008 – 2017.
Все права на материалы, опубликованные на данном ресурсе, принадлежат ООО "ФОКУС МЕДИА". Какое-либо использование материалов без письменного разрешения ООО "ФОКУС МЕДИА" - запрещено. При использовании материалов с данного ресурса гиперссылка www.focus.ua обязательна.

Данный ресурс — для пользователей возрастом от 18 лет и старше.

Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство ИнА "Українські Новини", в каком-либо виде строго запрещены.

Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

Материалы со значками "Р", "Новости партнеров", "Инновации", "Позиция" и "Спецпроект при поддержке" публикуются на коммерческой основе.

Ukr.net — новости со всей Украины.