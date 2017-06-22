Депутаты усилили наказание за жестокое обращение с животными: теперь могут посадить на 8 лет

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект № 5119-1, которым ужесточается наказание за жестокое обращение с животными. Такое решение поддержали 257 депутатов, передает 112 Украина.

Законопроект определяет жестокое обращение с животными, как издевательство над животными, побои или совершение иных насильственных действий, причинивших животному физическую боль, страдания, увечья или гибель, оставление животных на произвол судьбы, в том числе нарушение правил содержания животных.

Все эти действия влекут за собой штраф от 3400 до 5100 грн с конфискацией питомца, если пребывание животного у владельца составляет угрозу для его жизни или здоровью.

Если жестоко обращались с двумя и более животными, или группой лиц или повторно, то наказание будет жестче - штраф от 5100 грн до 8500 грн или админарест до 15 суток с конфискацией животного в случае необходимости.

При этом "насильственные действия в отношении животных, направленные на удовлетворение половой страсти" предусматривают штраф от 3400 до 8500 грн с конфискацией животного в случае необходимости.

Уголовный кодекс дополнили статьей жестокое обращение с животными.

Согласно закону, жестокое обращение с животными, относящимися к позвоночным, в том числе с бездомными животными, совершенное умышленно и которое привело к увечью или гибели животного, а также натравливание животных друг на друга или других животных, совершенное из хулиганских или корыстных побуждений, публичные призывы к совершению деяний, имеющих признаки жестокого обращения с животными, а также распространение материалов с призывами к совершению таких действий наказываются арестом на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до трех лет.

Если то же самое сделали в присутствии несовершеннолетнего - ограничение или лишение свободы на 3-5 лет.

Лишения свободы на 5-8 лет грозит тем, кто особенно жестоко обращался с животными, делал это в присутствии несовершеннолетних, либо в отношении двух и более животных, или повторно, или группой лиц.