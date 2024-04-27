"Авиабомба попала совсем рядом": после удара по Дергачах чудом выжил пес Ричард (фото)

В ГСЧС сообщили, что авиабомба россиян упала рядом с местом, где находилось животное.

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После удара ВС РФ по городу Дергачи 26 апреля чудом выжил пес по кличке Ричард. Об этом сообщили в Главном управлении ГСЧС в Харьковской области.

В ГСЧС отметили, что авиабомба россиян упала рядом с местом, где находилось животное.

"После сегодняшнего российского прилета по городу Дергачи чудом выжил пес Ричард. Авиабомба попала совсем рядом. Животное не хотело ни есть ни пить. В одном его взгляде станет ясно, что он думает о тех извергах", — сказано в сообщении.

Пес Ричард выжил в Дергачах

Удар по ВС РФ по Дергачах: что известно

Напомним, руководитель следственного управления главного управления Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов рассказал, что первое попадание бомбы пришлось на электроподстанцию в Дергачах, а вторая упала в частном секторе центральной части города. В результате удара в жилом доме начался пожар. Пострадали трое детей и женщина. В частности, 4-летний мальчик получил травму головы, у 16-летней девушки ранена нога, еще одна 5-летняя девочка получила острую реакцию на стресс.

Также сообщалось, что днем 25 апреля российские оккупанты обстреляли железнодорожный вокзал в городе Балаклея Харьковской области, применив ракету "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая разорвалась в воздухе.