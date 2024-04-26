Применили КАБ: возросло количество пострадавших в результате удара РФ по Дергачам (фото)

Российские захватчики сбросили управляемые авиабомбы на центральную часть населенного пункта. Среди пострадавших — двое несовершеннолетних граждан.

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До четырех человек возросло количество пострадавших в результате российского удара по жилому дому в Дергачах. Об этом сообщает Олег Синегубов, председатель Харьковской областной государственной администрации, в Telegram.

В результате вражеских атак по Дергачам Харьковского района травмы получили двое детей. Девочки 16 и 5 лет получили помощь от медиков на месте, без госпитализации.

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Оккупанты ударили по центральной части населенного пункта. Атаковали город российские войска управляемыми авиабомбами.

В результате атаки управляемой авиабомбой есть возгорание двухэтажного дома. Последствия ликвидируют представители экстренных служб.

Мальчик четырех лет и женщина 52 лет получили легкие травмы и острую реакцию на стресс.

Удар по Харьковской области 25 апреля

Российские оккупанты днем 25 апреля нанесли удар по железнодорожному вокзалу в городе Балаклея Харьковской области. На момент обстрела все пострадавшие находились в пассажирских вагонах электрички "Харьков-Изюм" во время остановки на станции Балаклея.

Кроме того, в прокуратуре уточнили, что россияне нанесли удары ракетой "Искандер-М" с осколочно-боевой частью, которая взорвалась в воздухе. Поэтому следователи уверены, что эти действия были направлены на большое количество жертв среди гражданского населения.

Напомним, 26 апреля в Белгороде обвинили украинские войска в обстрелах города и заявили относительно удара РСЗО "Ольха". В Минобороны РФ заявили, что в течение минувшей ночи пресечена попытка украинских войск атаковать объекты на территории России.