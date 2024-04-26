Застосували КАБ: зросла кількість постраждалих внаслідок удару РФ по Дергачах (фото)

Російські загарбники скинули керовані авіабомби на центральну частину населеного пункту. Серед постраждалих — двоє неповнолітніх громадян.

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До чотирьох осіб зросла кількість постраждалих внаслідок російського удару по житловому будинку у Дергачах. Про це повідомляє Олег Синєгубов, голова Харківської обласної державної адміністрації, у Telegram.

Унаслідок ворожих атак по Дергачах Харківського району травми отримали двоє дітей. Дівчата 16 та 5 років отримали допомогу від медиків на місці, без госпіталізації.

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Окупанти вдарили по центральній частині населеного пункту. Атакували місто російські війська керованими авіабомбами.

Внаслідок атаки керованою авіабомбою є займання двоповерхового будинку. Наслідки ліквідують представники екстрених служб.

Хлопчик чотирьох років та жінка 52 років отримали легкі травми та гостру реакцію на стрес.

Удар по Харківській області 25 квітня

Російські окупанти вдень 25 квітня завдали удару по залізничному вокзалу в місті Балаклія Харківської області. На момент обстрілу усі, хто постраждав, перебували у пасажирських вагонах електрички "Харків–Ізюм" під час зупинки на станції Балаклія.

Окрім того, у прокуратурі уточнили, що росіяни завдали ударів ракетою "Іскандер-М" з осколково-бойовою частиною, яка вибухнула в повітрі. Тому слідчі впевнені, що ці дії були спрямовані на велику кількість жертв серед цивільного населення.

Нагадаємо, 26 квітня в Бєлгороді звинуватили українські війська в обстрілах міста та заявили стосовно удару РСЗВ "Вільха". В Міноборони РФ заявили, що протягом минулої ночі припинено спробу українських військ атакувати об'єкти на території Росії.