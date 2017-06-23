Луценко сравнил Ирпень с Чикаго

Генеральный прокурор Юрий Луценко из-за высокого уровня преступности назвал Ирпень местным Чикаго. Об этом он заявил во время совещания в Житомире, передает 112 Украина.

"Вы в Ирпене часто бываете? В полицию заходите? И сотни закрытых производств не видите? Я не понимаю, как на это можно смотреть спокойно. Сотни закрытых производств с абсурдными основаниями. Если все будет делать Генпрокуратура, то на холеру тогда местные прокуратуры, объясните мне? Ирпень – точка местного Чикаго. Вы это знаете? Уже все украинские СМИ пишут о том, что это сочетание криминалитета с правящими взяточниками. Все об этом знают. Вы не видите сотни закрытых производств? Я посмотрю, что будет на КДКП (Квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуроров, - ред.)", - отметил генпрокурор.

Напомним, генпрокурор Юрий Луценко направил в Верховную Раду представления на снятие неприкосновенности с пяти депутатов.

Представления касаются депутатов Евгения Дейдея (Народный фронт), Алексея Довгого (Воля народа), Андрея Лозового (Радикальная партия), Борислава Розенблата (БПП), Максима Полякова (Народный фронт).