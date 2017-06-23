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Семерак хочет вернуть экологический налог с автотранспорта

Семерак хочет вернуть экологический налог с автотранспорта
Остап Семерак / kmu.gov.ua

80% загрязнения воздуха в среднестатистических украинских городах -  от транспорта, частного и муниципального

23.06.17 598
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Министр экологии и природных ресурсов Украины Остап Семерак считает целесообразным возвратить уплату экологического налога с транспортных средств, которые являются наибольшими загрязнителями окружающей среды.

"Так называемый "топливный налог" успешно зарекомендовал себя в странах Европейского Союза, где поступления от него довольно высокие и облагаются различные виды двигателей и топлива. Считаю целесообразным вернуться к рассмотрению вопроса о расширении базы экологического налогообложения за счет уплаты такого налога с транспорта", - сказал министра в ходе "часа вопросов к правительству" в парламенте в пятницу, сообщает "Интерфакс - Украина".

При этом он заявил, что около 80% загрязнения атмосферного воздуха в среднестатистических украинских городах - это загрязнение от транспорта, частного и муниципального.

По его словам, в госбюджет в 2016 году поступило более 4 млрд 222 млн грн средств от уплаты экологического налога. Крупнейшими плательщиками стали предприятия металлургической, добывающей, перерабатывающей, жилищно-коммунальной сферы и топливно-энергетического комплекса.

В то же время, отметил он, по сравнению с 2014-м и 2015 гг. сумма поступлений значительно больше, и 75% налога поступает именно за выбросы вредных веществ в атмосферный воздух.

"Сумма поступлений увеличивается, потому что возрастает количество выбросов. Такой путь - это путь в никуда", - считает Семерак.

Напомним, Рада отложила введение экостандартов Евро-6 для автотранспорта до 2020 года.

 

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