Поляки закрывают один из пунктов пересечения границы с Украиной

Дальнейшая судьба проекта зависит от создания соответствующих условий и инфраструктуры исключительно для пешеходов

Погранслужба Польши решила не рекомендовать продление срока действия экспериментального пешеходного пункта пересечения польско-украинской границы "Угринов–Долгобычув", который истекает в конце июня.

Об этом сообщил Якуб Логинов, активист инициативы "Пешеходные переходы", который получил официальное письмо от Люблинского воеводства, пишет "Европейская правда".

В воеводстве отметили, что заинтересованы в продолжении работы пункта пересечения и направили запрос в соответствующие службы. Пограничная служба Польши в ответ сообщила, что не рекомендует продлевать действие пункта пропуска из-за отсутствия условий, гарантирующих безопасность людей, пересекающих границу пешком.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Польша изменила правила трудоустройства для украинцев

"Дальнейшая судьба проекта должна зависеть от создания соответствующих условий и инфраструктуры, сделанных исключительно для пешеходов", - говорится в письме.

Пограничники отметили, что в пункте пересечения значительно возросло количество автобусов, и он предназначен для автомобильного транспорта.

Напомним, пропуск лиц в пешем порядке в международном пункте пропуска для автомобильного сообщения "Угринов–Долгобычув" был введен 1 июля 2015 года.