По словам главы польского оборонного ведомства Владислава Косиняк-Камыша, вдоль границы с Калининградом и Беларусью появятся склады с боеприпасами. Присутствие польских и союзных сил в приграничье помогает укрепить восточный фронтир НАТО и ЕС.

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Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш предлагает выстроить вдоль границы с российским Калининградом и Беларусью линию обороны из бункеров и окопов. Об этом пишет ABC News.

Косиняк-Камыш сообщил, что уже укрепляется металлический барьер на границе с Беларусью, чтобы воспрепятствовать нелегальной миграции.

Расширение присутствия польских и союзных сил в регионах, приближенных к границе, также помогает укрепить восточный фронтир НАТО и Евросоюза. Он уточнил, что эти расходы самые высокие в истории.

В начале года сообщалось, что страны Балтии намерены построить больше тысячи бетонных бункеров возле границы с РФ и Беларусью. "Балтийская линия обороны", согласно данным журналистов, должна включать в себя все средства для сдерживания потенциальной агрессии. Это противотанковые мины, рвы, колючая проволока и "зубы дракона". В довершение всего, на границе должны появиться новые склады со снарядами.

Напомним, что российские войска возводят защитные укрепления на передовой. Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал ключевое направление.

Также сообщалось, что майор запаса НГУ высказался о состоянии фортификационных сооружений. По словам Алексея Гетьмана, граждан Украины беспокоит вопрос о том, как обстоит дело с линиями обороны.