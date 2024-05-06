ВС РФ строят укрепления на фронте: Андрющенко назвал ключевое направление (видео)

Бетонные блоки изготавливаются во временно оккупированном Крыму, из Керчи их доставляют в Мариуполь. Темпы строительства укреплений замедлились, рассказал советник городского головы Петр Андрющенко.

Related video

Вооруженные силы Российской Федерации будут укрепления в Бердянском районе Запорожской области. Сейчас враг отгружает бетонные блоки в Мариупольском порту. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире "24 Канала".

Он отметил, что частично блоки поедут в сторону Бердянска, где оккупанты строят укрепления.

"Точно поедут на Бердянское направление. Но мы очень волнуемся, что оно поедет и на Волновахское направление одним из поездов", — сказал Петр Андрющенко.

Важно

ВС РФ начали строить железную дорогу возле Мариуполя: в Силах обороны оценили перспективы удара по ней

По его словам, бетонные блоки, вероятно, будут еще подвозить. Осенью противник отвозил их на линию укреплений, которая строилась через Никольское, а затем часть Мангушского района и вышли в районе Красного Поля на Бердянском направлении. Советник мэра Мариуполя считает, что где-то там нужно искать бетонные блоки и инженерные подразделения, которые строят линию укрепления.

Он отметил, что блоки активно используют, оккупанты частично через них "связывают", когда роют подземные переходы под посадками. В частности, они устанавливаются внутрь блиндажей.

Андрющенко отметил, что темпы строительства вражеских укреплений замедлились. Такие бетонные блоки изготавливают во временно оккупированном Севастополе в Крыму, тогда уже из Керчи их доставляют в Мариуполь, добавил он.

Смотрите с 10:33

Напомним, 2 мая советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко заявил, что враг завершил строить железную дорогу из Мариуполя. По его словам, первый поезд отправился в Волноваху.

В тот же день Андрющенко отметил, что российская авиация активизировалась в последнее время. В частности, были зафиксированы пуски баллистики из Мариупольского района.