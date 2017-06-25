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Главная » Страна » Сутки в АТО: двое наших бойцов погибли, трое – были ранены
Ситуация в Донбассе

Сутки в АТО: двое наших бойцов погибли, трое – были ранены

Сутки в АТО: двое наших бойцов погибли, трое – были ранены
Потери в АТО / Фото: Telegraf-EPA

Боевики 26 раз обстреливали позиции ВСУ

25.06.17 46
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За прошедшие сутки боевики 26 раз использовали оружие против украинских воинов вдоль всей линии соприкосновения. При этом оккупанты неоднократно применяли вооружения, запрещенные Минскими соглашениями. В результате боевых действий двое военнослужащих ВС Украины погибли. Один воин получил ранения, еще двое получили боевые травмы. 

Об этом сообщил с спикер пресс-центра штаба Антитеррористической операции подполковник Антон Миронович, передает информационно-аналитический центр СНБО.

Приморское направление. На этом участке линии фронта перемирие продержалось практически до шести часов вечера, после чего захватчики до полуночи несколько раз обстреливали подразделения ВС Украины, которые держат оборону в районе Широкино и Павлополя. Для обстрела наших позиций боевики использовали минометы калибра 82 мм, гранатометы различных модификаций, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие. Всего на этом направлении вчера насчитывалось 7 вражеских вооруженных провокаций.

Донецкое направление. Здесь пророссийские вооруженные банды еще с ночи били по позициям ВС Украины. Сначала боевики обстреляли один из наших опорных пунктов в южном пригороде Авдеевки из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов. Из такого же вооружения, а также из противотанковых гранатометов, противник на рассвете вел огонь по оборонным укреплениям сил АТО вблизи Верхнеторецкого. Вечером в районе Невельского "работал" вражеский снайпер. Почти в то же время наемники обстреливали позиции украинских воинов в районе Каменки из минометов калибра 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия различных калибров. Также уже поздно вечером под вражеский огонь из гранатометов различных модификаций и крупнокалиберных пулеметов попали наши опорные пункты в южном пригороде Авдеевки. Там же враг применил и противотанковый ракетный комплекс. Всего здесь было зафиксировано 8 вражеских обстрелов.

Луганское направление. На этой части фронта незаконные вооруженные формирования совершили больше обстрелов – 11. Неоднократно били бандиты и из запрещенного оружия. Так, еще в начале суток боевики обстреляли украинских воинов в районе Катериновки с минометов калибра 120 мм. Из минометов такого же калибра, а также менее мощных – калибра 82 мм и 100-мм артиллерии, оккупанты уже вечером дважды обстреливали оборонительные укрепления сил АТО вблизи Троицкого. Кроме того, в течение минувших суток нарушение пророссийскими бандформированиями условий перемирия зафиксировано неподалеку Крымского, Новотошковского, Новоалександровки и Новозвановки, где наемники преимущественно применяли разнообразное пехотное вооружение, а также били из БМП.

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