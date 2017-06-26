В Украине официально запретили использовать асбест при строительных работах

Минздрав Украины обнародовал приказ, предусматривающий запрет на производство и использование всех видов асбеста, изделий из него и материалов в технологических процессах, а также при проведении строительных работ.

По данным Всемирной организации здравоохранения в мире около 100 тысяч человек умирает ежегодно от болезней, вызванных действием асбеста. А международное агентство по изучению рака при ВОЗ отнесло асбест к первой, наиболее опасной категории соединений из списка веществ-канцерогенов, для которых существуют достоверные сведения об их вредности для человека.

В Минздраве отметили, что в Украине существует семь предприятий, производящих изделия с использованием асбеста. На них работает около 4 тысячи человек.

Напомним, украинцев атакует корь.