Вес стоит на месте: 6 причин, почему вам может быть сложно похудеть

Похудение требует терпения и систематического подхода, но даже если вы занимаетесь спортом, мало едите, но не худеете, нужно искать причину. Давайте обсудим самые распространенные.

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В Интернете очень много советов по снижению веса, например, есть больше белка, но многие из них не подкреплены научной информацией, поэтому могут только навредить. Что же делать если вес стоит на месте и не уходит? Опираясь на программу исследований, ZOE пишет о причинах, по которым вы не можете похудеть.

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Лишний вес может оказать большое влияние на здоровье. Ожирение увеличивает риск таких заболеваний, как болезни сердца, диабет 2 типа и некоторые формы рака. Но это не означает, что всем нужно худеть. Если ваш индекс массы тела (ИМТ) находится в нижней части диапазона умеренного веса или в диапазоне недостаточного веса, то вам не нужно худеть. Но если вам нужно похудеть и вы, казалось бы, все делаете правильно, а вес не уходит, возможно, вы совершаете эти ошибки.

Вы слишком зациклены на калориях

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Это правда, что дефицит калорий может привести к потере веса. Но ограничения в еде сложно выдержать, если они сосредоточены на количестве еды, а не на ее качестве. Многие люди, теряя вес таким образом, вскоре снова его набирают.

Когда вы не едите недостаточно, ваш организм переходит в режим выживания. Исследования показали, что быстрая потеря веса за счет такого ограничения калорий снижает скорость метаболизма, то есть скорость, с которой вы сжигаете калории. Более низкая скорость метаболизма означает, что вашему организму требуется меньше калорий, поэтому вам придется есть все меньше еды, чтобы поддерживать вес. А чтобы ваш метаболизм восстановился после жесткой диеты, могут потребоваться годы. Поэтому лучше перейти ан интуитивное питание.

Вы едите неправильные продукты

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Ни один человек в мире не реагирует на еду одинаково, даже однояйцевые близнецы. Ваш метаболизм не полностью определяется генами, поэтому вы можете научиться управлять и поддерживать здоровый обмен веществ с помощью изменения питания и образа жизни.

Не существует универсальной диеты, которая подходила бы всем. В ходе одного из наиболее подробных клинических испытаний исследователи обнаружили, что степень потери веса участниками на разных диетах сильно различалась, а некоторые даже прибавляли в весе.

Исследовательская программа PREDICT показала, что существуют большие различия в реакции уровня сахара в крови, жира в крови и инсулина на один и тот же прием пищи у разных людей.

Это означает, что один и тот же прием пищи у одного человека может вызвать резкие скачки и падения уровня сахара в крови, а у другого нет. Эти резкие скачки и провалы могут повысить вероятность того, что вы снова почувствуете голод вскоре после еды, и в долгосрочной перспективе могут способствовать ухудшению здоровья. Если вы едите правильные продукты для своего организма, ваш вес и общее состояние здоровья улучшатся.

Вы не заботитесь о своем кишечном микробиоме

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Кишечный микробиом — это сообщество триллионов бактерий и других микробов, живущих в вашем кишечнике. Он играет важную роль не только в том, как вы перевариваете пищу, но и в общем состоянии здоровья. Микробиом кишечника каждого человека уникален.

Хорошее здоровье кишечника снижает риск многих хронических заболеваний, таких как ожирение, диабет 2 типа, болезни сердца, аутоиммунные заболевания и, возможно, рак.

Исследования показали, что микробиом кишечника людей с ожирением сильно отличается от микробиома людей с умеренным весом. Проблемы с кишечником могут быть одной из причин, по которой вы не видите ожидаемой потери веса.

Вы недостаточно спите

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Плохой сон связан с серьезными заболеваниями, такими как диабет 2 типа и болезни сердца. И появляется все больше доказательств того, что люди, которые не высыпаются, имеют более высокий риск ожирения или увеличения веса.

Если вы недостаточно спите, то вы также с большей вероятностью будете есть более сладкую пищу.

Если вы перенесете время сна на более раннее время, это поможет вам избежать резких скачков и падений уровня сахара в крови, из-за которых вы снова почувствуете голод вскоре после еды. Эти резкие скачки и спады также заставляют вас чаще выбирать ультраобработанные продукты, что увеличивает риск избыточного веса.

Вы набираете мышечную массу

Если вы хорошо питаетесь и ходите в спортзал, но не видите изменений на весах, это может быть связано с тем, что вы набираете мышцы, которые более плотные, чем жир. В этом случае вы можете весить так же, даже если состав вашего тела изменился.

Силовые тренировки могут помочь вам нарастить мышечную массу, но они также могут увеличить скорость метаболизма, а это означает, что ваше тело будет сжигать больше калорий в течение дня.

Вы не измеряете свой прогресс другими способами

Фото: Freepik

Есть много способов измерить свой прогресс на пути к снижению веса, не используя весы

Ответив на эти вопросы, вы увидите результат ваших стараний:

Ваша одежда сидит более свободно?

Вы чувствуете себя лучше и выглядите по-другому?

Изменился ли ваш уровень энергии?

Ваше пищеварение улучшилось?

Вы лучше спите?

Какое у вас настроение?

Напомним, 4 ошибки, которые часто совершают во время тренировки.

Ранее Фокус писал о том, как можно сбросить вес, не придерживаясь диеты.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.