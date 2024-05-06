Международный день без диет: 10 способов сбросить вес, не придерживаясь диеты

6 мая день без диет и в этот день нужно переключить свое внимание и понять, как без жестких ограничений легко и просто распрощаться с лишним весом. Ведь для того, чтобы похудеть, не обязательно есть только куриную грудку и много тренироваться.

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Для похудения не обязательно использовать ограничительные диеты. Вы можете постепенно изменять свои повседневные привычки, например, добавить большей физической активности в свой распорядок дня или выбирать более здоровую пищу. В этот Международный день без диет доктор Бимал Чхаджер поделился различными способами, как похудеть без диеты. Об этом пишет OnlyMyHealth.

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Выбирайте полезные продукты

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"Вместо того, чтобы считать калории или следовать строгим планам питания, вам следует сосредоточиться на потреблении продуктов, богатых питательными веществами. Обязательно наполняйте свою тарелку яркими фруктами, овощами, нежирными белками, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами", — говорит доктор Чхаджер. Эти продукты не только обеспечивают необходимые витамины и минералы, но и дольше сохраняют чувство сытости, уменьшая желание переедать.

Исследование, в котором приняли участие молодые женщины показало, что употребление йогурта с высоким содержанием белка в качестве полдника приводило к уменьшению чувства голода и снижению потребления калорий во время последующих приемов пищи.

Практикуйте осознанное питание

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Осознанное питание предполагает, что вы понимаете сигналы голода и сытости. Во время еды следует замедляться, смаковать каждый кусочек и прислушиваться к сигналам организма. В результате восьми исследований было обнаружено, что люди, которые ели медленнее, имели заметно более низкий индекс массы тела (ИМТ) по сравнению с теми, кто ел быстро.

Используйте небольшие тарелки

"Еще один способ сбросить килограммы без диеты — это выбирать тарелку меньшего размера. Таким образом, вы будете есть меньше, поскольку ваши порции будут казаться больше", — добавил доктор Чхаджер. Выбор тарелок меньшего размера снижает потребление пищи, одновременно создавая иллюзию потребления большего количества.

Избегайте обезвоживания

Многие люди путают голод с обезвоживанием и едят, когда испытывают жажду. Следовательно, вам следует стараться пить много воды в течение дня, чтобы избежать обезвоживания и ограничить ненужные перекусы. Согласно Клиническому исследования питания было обнаружено, что употребление воды перед едой приводило к уменьшению количества потребляемой пищи без существенного влияния на чувство сытости. Вы также можете добавить травяные чаи и настоянную воду, чтобы разнообразить и свой режим питья.

Высыпайтесь

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Знаете ли вы, что недостаточный сон может нарушить работу гормонов, регулирующих аппетит, и привести к увеличению веса? Поэтому не отказывайтесь от 7–9 часов качественного сна каждую ночь, чтобы поддержать естественные процессы вашего организма. Вам следует установить расслабляющий распорядок дня перед сном, ограничить время перед сном и создать комфортную среду, чтобы обеспечить спокойный сон.

Избегайте стресса

"Вам необходимо снизить уровень стресса, поскольку он нарушает гормональный баланс, что может повысить аппетит и привести к увеличению веса. При стрессе организм вырабатывает кортизол, который повышает аппетит и тягу к сладкой, жирной и соленой пище", — отметил доктор Чхаджер.

Откажитесь от сладких напитков

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Сладкие напитки могут быть заманчивыми, но необходимо воздерживаться от их употребления, чтобы похудеть. Получить дополнительные калории из сладких напитков довольно просто, поскольку жидкие калории не влияют на чувство сытости так, как твердая пища.

Добавьте в рацион пробиотики

Была установлена ​​связь между работой кишечника и мозга, что указывает на то, что пробиотики могут повлиять на вес, жировую массу и настроение. Пробиотики также оказывают влияние на потерю веса посредством различных механизмов, таких как регулирование аппетита и модуляция микробиоты кишечника.

Добавьте специи

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Хотя перец чили сам по себе не поможет волшебным образом избавить вас от лишнего веса, он может сыграть вспомогательную роль в похудении. По данным Международного журнала пищевых наук и питания, использование различных доз перца чили, от одного приема пищи до непрерывного приема в течение 12 недель, способствует снижению веса, воздействуя на жировой обмен, расход энергии и термогенез.

Ставьте реальные цели

Ставьте реалистичные и достижимые цели в области здоровья и снижения веса, а не сосредотачивайтесь исключительно на цифре на весах. Празднуйте маленькие победы на этом пути, будь то повышение уровня энергии, улучшение настроения или улучшение физической формы.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.