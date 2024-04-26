Победить голод и похудеть. Диетолог рассказала о том, как контролировать аппетит

Как только вы пытаетесь похудеть, как на зло, пробуждается зверский аппетит и постоянное желание что-нибудь съесть. Но диетологи знают продукт, который поможет вам контролировать аппетит.

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Вы можете подумать, что лучший способ сбросить лишние килограммы — это низкокалорийная диета, но правда в том, что один из самых эффективных способов похудеть на самом деле предполагает употребление одного из важнейших питательных веществ — белка. Об этом пишет She Finds.

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Врач-диетолог Лорен Хьюберт, рассказала о том, что прекрасный способ похудеть это употреблять 30 граммов белка на завтрак и обед. По ее словам, это позволит вам оставаться сытыми, чтобы не налегать на калорийные перекусы в течение дня.

Ешьте больше белка, чтобы худеть

Фото: Freepik

Сильный голод в конце дня часто приводит к импульсивным перекусам и сводит на нет весь процесс похудения. Но не бойтесь, потому что Хьюберт предлагает простое, но эффективное решение этой проблемы.

"Если вы боретесь с неистовым голодом… Я хочу рассказать вам о своем любимом трюке для похудения, который я делаю каждый божий день", — заявляет она. "Совет вот в чем: вам нужно съедать 30 или более граммов белка на завтрак и на обед".

Но почему потребление достаточного количества белка на завтрак и обед имеет такое значение для обуздания голода и снижения веса? Ответ кроется в уникальной насыщающей силе этого важного макронутриента.

Как работает белок

Фото: Freepik

"Когда наступит 16:00, вы почувствуете себя совершенно другим человеком", — отмечает Хьюберт. И она не преувеличивает. Исследования показывают, что белок является самым насыщающим макронутриентом, а это означает, что он позволяет вам чувствовать себя сытым в течение длительного времени по сравнению с углеводами или жирами. Начав день с белковой пищи, вы эффективно предотвратите приступы голода и спад энергии в течение дня.

Потребление достаточного количества белка в течение дня также играет решающую роль в поддержании метаболического здоровья. Белок имеет более высокий термический эффект по сравнению с углеводами или жирами, а это означает, что ваше тело тратит больше энергии на его переваривание. Этот "метаболический импульс" не только способствует расходу калорий, но и помогает поддерживать мышечную массу, ключевой аспект здорового обмена веществ.

Фото: Getty Images

Совет Хьюберт по снижению веса предлагает практическое и научно обоснованное решение распространенной диетической проблемы. Отдавая предпочтение белку на завтрак и обед, вы сможете контролировать свой аппетит, поддерживать обмен веществ и в конечном итоге достичь своих целей по снижению веса. Так почему бы не попробовать и не ощутить волшебны эффект белка на себе. Ваше тело скажет вам спасибо.

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Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.