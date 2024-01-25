Не только мясо: 8 фруктов с высоким содержанием белка, которые нужно есть чаще

Все знают что белок является фундаментальной частью здорового питания, но мясо, яйца и другие продукты животного происхождения не единственные способы получить ежедневную норму этого важного вещества. На помощь придут любимые фрукты.

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Растительный белок становится все более популярным способом обеспечить ежедневную норму белка. Помимо овощей, с высоким содержанием белка, есть и фрукты, которые содержат его не меньше. Об этом пишет Real Simple.

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Потребности в белке довольно индивидуальны, но в целом рекомендуется потреблять 46 граммов белка в день для среднестатистической женщины, ведущей малоподвижный образ жизни, и 56 граммов белка в день для среднестатистического мужчины, ведущего малоподвижный образ жизни.

Если вы часто испытываете сильно чувство голода, это может быть признаком того, что вам нужно потреблять больше белка. Любая хорошо сбалансированная диета должна содержать достаточное количество белка, поэтому, если вы хотите добавить белок из других источников, рассмотрите эти фрукты.

"Хотя фрукты обычно не отличаются высоким содержанием белка по сравнению с другими группами продуктов питания, такими как мясо или бобовые, некоторые из них содержат заметное количество белка", — говорит диетолог Эми Фокс.

Авокадо

Фото: Freepik

Белок на 1 плод: 2,7 грамма

"Авокадо, известно содержанием полезных жиров и клетчатки, а также является естественным источником белка", — говорит Фокс. Ешьте этот полезный фрукт прямо из кожуры ложкой, посыпав солью, чтобы перекусить на ходу, или используйте авокадо для приготовления полезного завтрака, например, в тостах, смузи или гуакамоле.

Ежевика

Белок на 1 чашку: 2 грамма

Ежевика — отличный источник фруктового белка, потому что она богата клетчаткой и многими другими питательными веществами, включая антиоксиданты. Эти ягоды можно есть просто так, добавлять в йогурт, овсянку, чиа пудинг или, конечно же, смешать в смузи, чтобы придать ему насыщенный, фиолетовый цвет. Ежевика также хорошо сочетается с острой пищей.

Киви

Фото: Freepik

Белок на 1 чашку: 1,9 грамма

Киви не только красивый фрукт, но и очень вкусный, питательный и легкий в употреблении. Просто разрежьте спелый киви пополам и наслаждайтесь ним, поедая ложкой. Киви также содержит кальций, калий и немного клетчатки, но в нем больше сахара и углеводов, чем в других тропических фруктах. Тем не менее, киви может быть одной из самых полезных добавок к вашему ежедневному рациону.

Абрикосы

Белок на 1 чашку: 2,2 грамма

Абрикосы — это косточковые фрукты с высоким содержанием белка, которые в сезон легко брать с собой на перекус. Абрикосы увлажняют кожу и полны питательных веществ, включая антиоксиданты, калий и бета-каротин. Также они прекрасно сочетаются с мясом, если вы хотите добавить в блюдо еще больше белка.

Грейпфрут

Белок на 1 плод: 2,4 грамма

Для такого сочного плода грейпфрут отличается высоким содержанием белка, а также богат витамином С и приносит большую пользу для здоровья. Грейпфрут можно использовать в самых разных блюдах для придания вкуса и питательности.

Помидор

Фото: Pexels

Белок на 1 чашку: 1,5 грамма

Да, помидоры — это фрукт, и в них есть немного белка, хотя его содержание зависит от типа помидора. В сезон помидоры можно есть просто нарезав дольками и посыпав солью. Потенциал томатов безграничен, так как помимо вкуса и универсальности, они полезны для здоровья, так как содержат антиоксиданты, витамины и клетчатку.

Джекфрут

Белок на 1 чашку: 2,8 грамма

Джекфрут — это тропический фрукт, текстура которого может быть похожа на нежное мясо, такое как тушеная свинина или курица. Он нежный, немного сладкий и впитывает в себя множество ароматов. "Джекфрут — популярный фрукт среди веганов и вегетарианцев, в одной чашке содержится около 3 граммов белка", — говорит Фокс. "Он очень универсален и может использоваться в качестве заменителя мяса в различных блюдах".

Гуава

Белок на 1 чашку: 4,2 грамма

Гуава — тропический фрукт, в котором содержится одно из самых высоких показателей содержания белка среди всех фруктов. Учитывая, что в нем содержится всего 5 граммов сахара, это хороший способ добавить немного белка во фруктовый салат или просто нарезать кубиками, чтобы перекусить в жаркий день. "Наслаждайтесь гуавой как освежающим перекусом или добавляйте ее в смузи, салаты или даже приготовьте домашнее варенье или желе из гуавы", — предлагает Фокс. Однако избегайте расфасованных продуктов из гуавы, которые могут содержать много сахара или добавок.

Напомним, две порции разных фруктов – минимальная суточная норма в вашем рационе, но, оказывается, от времени употребления фруктов зависит и польза для вашего здоровья.

Ранее Фокус писал о том, что грейпфрутовый сок помогает уменьшить вздутие живота, балансирует уровень сахара в крови и ускоряет сжигание жира.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.