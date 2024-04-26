Перемогти голод і схуднути. Дієтологиня розповіла про те, як контролювати апетит

Щойно ви намагаєтеся схуднути, як на зло прокидається звірячий апетит і постійне бажання що-небудь з'їсти. Але дієтологи знають продукт, який допоможе вам контролювати апетит.

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Ви можете подумати, що найкращий спосіб скинути зайві кілограми — це низькокалорійна дієта, але правда в тому, що один із найефективніших способів схуднути насправді передбачає вживання однієї з найважливіших поживних речовин — білка. Про це пише She Finds.

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Лікарка-дієтологиня Лорен Г'юберт розповіла про те, що чудовий спосіб схуднути — це вживати 30 грамів білка на сніданок і обід. За її словами, це дасть вам змогу залишатися ситими, щоб не налягати на калорійні продукти впродовж дня.

Їжте більше білка, щоб худнути

Фото: Freepik

Сильний голод наприкінці дня часто призводить до імпульсивних перекусів і зводить нанівець увесь процес схуднення. Але не бійтеся, тому що Г'юберт пропонує просте, але ефективне рішення цієї проблеми.

"Якщо ви боретеся з шаленим голодом... Я хочу розповісти вам про свій улюблений трюк для схуднення, який я роблю кожен божий день, — заявляє вона. — Порада ось у чому: вам потрібно з'їдати 30 або більше грамів білка на сніданок і на обід".

Але чому споживання достатньої кількості білка на сніданок і обід має таке значення для приборкання голоду й зниження ваги? Відповідь ховається в унікальній насичувальній силі цього важливого макронутрієнта.

Як працює білок

Фото: Freepik

"Коли настане 16:00, ви почуватиметеся зовсім іншою людиною", — зазначає Г'юберт. І вона не перебільшує. Дослідження показують, що білок є найбільш насичувальним макронутрієнтом, а це означає, що він дає змогу вам почуватися ситим упродовж тривалого часу, якщо порівнювати з вуглеводами або жирами. Розпочавши день із білкової їжі, ви ефективно запобіжите нападам голоду й спаду енергії протягом дня.

Споживання достатньої кількості білка протягом дня також відіграє вирішальну роль у підтримці метаболічного здоров'я. Білок має вищий термічний ефект порівняно з вуглеводами або жирами, а це означає, що ваше тіло витрачатиме більше енергії на його перетравлення. Цей "метаболічний імпульс" не тільки сприяє витраті калорій, а й допомагає підтримувати м'язову масу, ключовий аспект здорового обміну речовин.

Фото: Getty Images

Порада Г'юберт зі зниження ваги дає практичне та науково обґрунтоване рішення поширеної дієтичної проблеми. Віддаючи перевагу білку на сніданок і обід, ви зможете контролювати свій апетит, підтримувати обмін речовин і в підсумку досягти своїх цілей щодо зниження ваги. Так чому б не спробувати й не відчути чарівний ефект білка на собі. Ваше тіло скаже вам спасибі.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця.