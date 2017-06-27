Украина подвергается массированной кибератаке (обновлено)

Украинские частные и государственные компании подверглись массированной хакерской атаке. Об этом сообщают отечественные СМИ.

В центральных офисах компаний Укрэнерго и ДТЭК компьютеры поражены неизвестным вирусом и вышли из строя, передает 112 Украина.

"100% компьютеров поражены и не работают с 11:40 сегодня", - сообщили в Укрэнерго.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Российские хакеры способны вызвать перебои с электроснабжением в Европе и США

По информации издания, аналогичная ситуация - в ДТЭК.

О хакерской атаке на Киевэнерго сообщает Интерфакс-Украина.

"Мы подверглись хакерской атаке. Два часа назад вынуждены были выключить все компьютеры, ожидаем разрешения на включение от службы безопасности", - сказали в компании.

Ранее сегодня о проблемах в работе финучреждений сообщил Нацбанк.

Атака также затронула системы крупнейших почтовых операторов, пишет ЛІГА.net. В пресс-службе Новой Почты изданию подтвердили факт кибератаки. Не работает сайт компании.

IT-компании и IT-специалисты работают над устранением последствий атака в экстренном режиме.

"У нас все админы с 4 утра на ногах. Такого в истории еще не было. Тысячи компаний подверглись атаке. Платежи в банках с утра заморожены", - говорит один из представителей IT-рынка.

По информации специалистов, вирус называется DOS/Petya.A.

"По всей стране атака, не только финсектор. Разбираемся. Попытка применить это вредоносное ПО уже была", - сообщил СEO CyS Centrum LLC (частный центр анализа и противодействия киберурозам) Николай Коваль.

Напомним, 17 декабря 2016 в Киеве наблюдались перебои с электричеством из-за сбоя на одной из подстанций. В отдельных районах столицы Украины электричества не было примерно полтора часа. В Укрэнерго связывают перебои с электричеством с хакерскими атаками.