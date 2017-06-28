Террористы пообещали диверсии на подконтрольной Украине территории в День Конституции

В Донецкой области накануне Дня Конституции на дежурство заступили усиленные силы полиции.
Это продиктовано поступающей информацией о планах незаконных вооруженных формирований 28 июня совершать диверсии, провокации на подконтрольной Украине территории.
Об этом накануне сообщили в полиции Донецкой области.
"В ночь накануне Дня Конституции на дежурство заступили усиленные силы полиции Донетчины", - говорится в сообщении.
По словам заместителя начальника управления уголовного розыска Национальной полиции Донетчины Романа Осуховского, усиленнные меры безопасности обусловлены тем, что поступает информация, что незаконные вооруженные формирования, а также российские кураторы планируют в День Конституции совершать диверсии, провокации на территории, подконтрольной Украине.
Отмечено, что 28 июня в больших городах Донецкой области запланировано проведение около 20 торжественных массовых мероприятий.
Чтобы праздник прошел спокойно, полицейские принимают все возможные меры безопасности, все подразделения полиции прифронтового региона прошли инструктаж и готовы реагировать на любые изменения оперативной обстановки.
В рамках подготовки к празднованию государственного праздника увеличено количество нарядов на улицах городов и блокпостах.
В мероприятиях задействовано максимальное количество личного состава, чтобы не допустить совершения преступлений и дестабилизации ситуации в праздничный день.
К обеспечению безопасности людей привлечены работники уголовной полиции, бойцы КОРД и роты особого назначения ГУ НП в Донецкой области.
Напомним, 28 июня Украина отмечает День Конституции.