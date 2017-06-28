Возле Администрации президента вкладчики банка "Михайловский" подрались с полицией

В Киеве произошли столкновения между участниками акции вкладчиков банка "Михайловский" и правоохранителями.

Об этом сообщает ряд СМИ.

Участники акции в День Конституции Украины собрались возле Национального банка и двинулись по улице Институтской, имея целью встретиться с президентом ПетромПорошенко на ул.Липской, где он должен был возлагать цветы к памятнику Пилипу Орлику. На перекрестке с ул.Шелковичной людей остановили и начали оттеснять обратно. Это переросло в столкновения.

Шествие, в котором принимали участие около 200-250 человек, двинулось обратно. На углу улиц Банковой и Институтской им тоже перекрыли дорогу - и к Администрации президента, и на Крещатик.

Участники акции, вышедшие с транспарантами "Президент! Выполните обещанное вкладчикам" и "Требуем защиты конституционных прав", намерены дождаться ответа от Администрации президента.

Как сказала одна из организаторов акции, вкладчик банка "Михайловский" Ольга Алексютина, уже прошел год, как им обещали вернуть деньги с их счетов, но эти обещания пока не выполнены.

По ее словам, вкладчики зарегистрировали в Администрации президента свое письмо с просьбой о встрече с президентом как гарантом Конституции. Сегодня из Администрации президента к ним никто не вышел, поэтому они будут ждать встречи с президентом или по крайней мере "какого-то ответа".

В противном случае вкладчики намерены двинуться Автомайданом к месту проживания Петра Порошенко в поселок Козин.