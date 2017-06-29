Следующие президентские выборы обойдутся украинцам почти в 2 млдр грн

В 2019 году должны пройти также очередные выборы в Верховную Раду

Центральная избирательная комиссия оценивает необходимые расходы на подготовку и проведение следующих выборов Президента Украины в 2019 году в 1 миллиард 948 миллионов 300 тысяч гривен.

"Согласно требованиям Конституции Украины и Закона Украины «О выборах Президента Украины" в 2019 году состоятся следующие выборы Президента Украины для организации подготовки и проведения которых, по ориентировочным расчетам Центральной избирательной комиссии, объем расходов составляет 1948300 тысяч гривен", - говорится в заявлении ЦИК.

Этот расчет, проведенный для подготовки бюджетной резолюции на 2018-2020 годы, Центральная избирательная комиссия предоставила в Министерство финансов.

В частности, для проведения первого тура президентских выборов, по расчетам ЦИК, необходим 1 миллиард 330 миллионов 300 тысяч гривен, а второго - 618 миллионов гривен.

Согласно законодательству, следующие выборы Президента должны состояться 31 марта 2019 года.

Напомним, 27 октября 2019 должны также состояться следующие выборы Верховной Рады.