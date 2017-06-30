Укрэнерго хочет создать совет инфраструктурных компаний для предупреждения кибератак

Укрэнерго инициирует для предупреждения новых кибератак создание неприбыльной организации, в которую должны войти все крупные инфраструктурные компании, которые имеют значительное влияние на экономику страны. Об этом заявил на пресс-конференции глава компании Всеволод Ковальчук.

В рамках организации должен будет анализироваться опыт отдельных компаний по защите от кибернетических и других угроз, эффективность мер, которые сегодня принимают для своей защиты украинские и иностранные компании, а также будут совместно вырабатываться технические рекомендации для повышения безопасности инфраструктуры и экономики в целом. В итоге эти рекомендации должны утверждаться государственными органами, как обязательные к исполнению всеми ведомствами и бизнес-структурами.

При этом, как отметил Ковальчук, такие неприбыльные организации не должны ограничиваться лишь мерами для противостояния кибератакам. Их деятельность может быть полезна для повышения уровня безопасности во всех сферах. Подобная неприбыльная организация уже давно действует в Соединенных Штатах Америки.

"Когда в начале 2000-х США стали жертвой первых серьезных кибератак, а также потерпели ущерб от различных отключений из-за определенных действий, они создали ассоциацию, которая сейчас уже превратилась в неприбыльную организацию. В нее входит большинство крупных инфраструктурных компаний, деятельность которых влияет на экономику страны в целом. Теперь эта организация получила статус регулятора, который дает технические и процедурные рекомендации, которые потом уже утверждаются государственными структурами", — рассказал Ковальчук.

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По его словам, такая модель за 15 лет своего существования в США доказала свою эффективность.

"Уже в понедельник (3 июля, — ред.) я буду обращаться с такой инициативой от Укрэнерго. Хотя это касается не только энергетики, но и всех больших предприятий государственного и частного секторов экономики, деятельность которых можно объединить под термином "критическая инфраструктура", - заявил глава Укренерго.

Напомним, 27 июня крупнейшей хакерской атаке, которая распространяет вирус Petya.A, блокирующий работу компьютерных систем, подверглись украинские банки, энергетические компании, государственные интернет-ресурсы и локальные сети, украинские медиа и ряд других крупных предприятий.

Вирус также атаковал компьютеры по всему миру. Сообщения о кибератаках поступали из России, Великобритании, Испании, Индии и других стран.