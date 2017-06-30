Конституцию ради децентрализации пока менять не будут

Президент считает, что пока нет надлежащих условий

Изменения в Конституцию в части децентрализации должны быть внесены, когда будут созданы надлежащие условия.

Об этом в ходе своего выступления на заседании Ассоциации городов Украины заявил президент Украины Петр Порошенко.

"Когда для этого будут созданы надлежащие условия, еще раз подчеркиваю, мы должны завершить внесение изменений в Конституцию в части децентрализации для того, чтобы закрепить новую модель местного самоуправления на уровне Основного закона", - сказал президент.

Отметим, 31 августа 2015 г. народные депутаты 265 голосами в первом чтении приняли изменения в Конституцию в части.

Напомним, Кабмин хочет создавать, ликвидировать, называть и переименовывать местные администрации.