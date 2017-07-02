АТО: боевики провели четыре обстрела

2 июля оперативная обстановка в районе проведения антитеррористической операции существенно улучшилась. Подразделения российско-оккупационных войск резко снизили свою огневую активность вдоль всей линии боевого соприкосновения. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО в Facebook.

С начала суток по состоянию на 18:00 боевики 4 раза нарушали режим прекращения огня. Причем вражеские обстрелы были зафиксированы только на Луганском и Донецком направлениях.

Вследствие вражеских обстрелов получил ранения один военнослужащий ВС Украины.

Луганское направление. Сразу после полуночи пророссийские бандформирования обстреляли наши опорные пункты в районе Станицы Луганской из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия. На рассвете незаконные вооруженные формирования выпустили около полудесятка мин из запрещенных Минскими соглашениями минометов калибра 120 мм по оборонным укреплениям ВС Украины вблизи Крымского. А около 9:00 боевики из станковых противотанковых гранатометов обстреляли украинских военных, которые держат оборону возле поселка Желтое. Впоследствии на этом направлении вооруженных провокаций не было.

Донецкое направление. Здесь оккупанты один раз открывали огонь по украинским подразделениям. Во второй половине дня наемники из крупнокалиберных пулеметов, гранатометов и стрелкового оружия били по одному из наших опорных пунктов в районе Зайцево.

На Приморском направлении с начала суток и по состоянию на 18:00, оккупанты огонь не открывали.

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Не исключено, что с наступлением сумерек захватчики могут прибегнуть к новым вооруженным провокациям. Поэтому украинские армейцы продолжают пристально наблюдать за противником и готовы решительно действовать в случае каких-либо деструктивных действий врага.