Подозрения о преступлении на этой неделе получили два чиновника города Буча, что под Киевом.

Как говорится в сюжете ТСН, мэра города и секретаря горсовета обвиняют в уничтожении 80 гектаров леса для застройки нового жилья.

Мать ученика школы №4 Бучи Надежда Фурлет случайно, когда пришла на родительское собрание, увидела класс детей, который учился в коридоре. Как выяснилось, эта школа давно является переполненной более чем в два раза от проектной мощности. Вместо 800 детей здесь учатся почти две тысячи. В помещении между двумя сменами есть еще одна. Во вторую смену учатся, например, шестые классы. Интересно, что только один шестой класс учится в первую. По странному совпадению среди учеников там есть сын мэра соседнего с Бучей Ирпеня.

В Буче, как и еще в десятках городов и районов Украины, что растут и развиваются, с бешеной скоростью строят жилье, но не строят детсадов и школ. Так, еще десять лет назад Буча была поселком городского типа с населением чуть больше 20 тысяч жителей, но сейчас количество населения выросло почти вдвое. Здесь застраивается каждый свободный метр, каждый свободный земельный участок. Только за последние три года построено 150 тысяч квадратных метров жилья, а это - десять крупных жилых комплексов. При этом количество школ не изменилось.

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"Статья 33 Закона Украины о регулировании градостроительной деятельности говорит о том, что строительство кварталов должно вестись комплексно, если ведется комплексно, ведется и застройка школ садов, больниц, поликлиник", - уверен общественный активист Сергей Василишин. Однако, про комплексность речь не идет.

Напомним, в мае президент Петр Порошенко подписал закон № 2020-VIII "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по улучшению условий ведения строительной деятельности", который будет способствовать повышению нашей страны в рейтинге Doing Business ("Ведение бизнеса"), а также дерегуляции хозяйственной деятельности в строительстве.