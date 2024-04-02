"Видели, что за нами все выгорает": капитан батальона ТрО об освобождении Бучи и Ирпеня (видео)

Враг обстреливал те дома, где заходили воины, чтобы их уничтожить, говорит Алексей Фандецкий. И даже сейчас, бывая в городе, он чувствует холод, потому что вспоминается, что в дни деоккупации была холодная погода.

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Во время освобождения Ирпеня и Бучи на Киевщине ВС РФ охотились на каждый дом, куда заходили украинские защитники. Об этом сказал капитан 130-го батальона 242-й бригады Сил ТРО Алексей Фандецкий ("Фантом") в эфире телемарафона.

По его словам, враг обстреливал тот дом, где заходили воины, чтобы их уничтожить.

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"Я думал, что мы сгорим, потому что каждый дом, в который мы заходили и деоккупировали, просто вспыхивал, как свеча. Мы скоро перемещались, нельзя было задерживаться — мы только видели, что за нами все выгорает", — сказал Фандецкий.

Он также рассказал, что в те дни на улице было очень холодно и даже сейчас спустя 2 года после освобождения Ирпеня, проезжая мимо тех домов, он чувствует холод даже летом.

"Эмоционально тяжело, вспоминаются все те страшные картины", — подчеркнул он.

Алексей Фандецкий отметил, что в то время украинские защитники бухвально заставляли людей выезжать из города, потому что думали, что противник будет пытаться его вернуть. По его словам, выносили людей, которые не могли передвигаться, а также собак и кошек, потому что они бы умерли.

Командир 242-й бригады Сил ТРО добавил, что для России очень важно захватить столицу Украины, поэтому нельзя исключать повторного наступления РФ на Киев. Он отметил, что Россия — это страна, которая не имеет своей истории, поэтому для них важен Киев.

Напомним, что британский канал Sky News был отмечен наградой "Лучшая новостная программа" за свою работу над освещением войны РФ против Украины. Речь идет о репортаже "Битва за Бучу и Ирпень" (The lost souls of Bucha).