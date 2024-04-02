"Бачили, що за нами все вигорає": капітан батальйону ТрО про звільнення Бучі та Ірпеня (відео)

Ворог обстрілював ті будинки, в які заходили воїни, щоб їх знищити, говорить Олексій Фандецький. І навіть зараз, буваючи в місті, він відчуває холод, тому що згадується, що в дні деокупації була холодна погода.

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Під час звільнення Ірпеня та Бучі на Київщині ЗС РФ полювали на кожен будинок, куди заходили українські захисники. Про це сказав капітан 130-го батальйону 242-ї бригади Сил ТРО Олексій Фандецький ("Фантом") в ефірі телемарафону.

За його словами, ворог обстрілював той будинок, куди заходили воїни, щоб їх знищити.

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"Я думав, що ми згоримо, бо кожен будинок, в який ми заходили і деокупували, просто спалахував, як свічка. Ми скоро переміщалися, не можна було затримуватися — ми тільки бачили, що за нами все вигорає", — сказав Фандецький.

Він також розповів, що в ті дні на вулиці було дуже холодно і навіть зараз через 2 роки після звільнення Ірпеня, проїзджаючи повз ті будинки, він відчуває холод навіть влітку.

"Емоційно важко, згадуються всі ті страшні картини", — наголосив він.

Олексій Фандецький зазначив, що в той час українські захисники бухвально змушували людей виїздити з міста, бо думали, що противник намагатиметься його повернути. За його словами, виносили людей, які не могли пересуватися, а також собак і котів, бо вони б померли.

Командир 242-ї бригади Сил ТРО додав, що для Росії дуже важливо захопити столицю України, тому не можна виключати повторного наступу РФ на Київ. Він зазначив, що Росія – це країна, яка не має своєї історії, тому для них важливий Київ.

Нагадаємо, що британський канал Sky News був відзначений нагородою "Найкраща новинна програма" за свою роботу над висвітленням війни РФ проти України. Йдеться про репортаж "Битва за Бучу та Ірпінь" (The lost souls of Bucha).