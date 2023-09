"Битва за Бучу та Ірпінь": Sky News отримав премію "Еммі" за висвітлення війни в Україні

Репортаж "Битва за Бучу та Ірпінь" розпочинається 5 березня 2022 року, коли військові ЗС РФ намагалися оточити Київ. Знімальна група тоді потрапила під обстріл.

Related video

Британський канал Sky News 27 вересня був відзначений нагородою "Найкраща новинна програма" за свою роботу над висвітленням війни РФ проти України на 44-й міжнародній телепремії "Еммі" в галузі новин та документалістики, йдеться на офіційному сайті премії.

Репортаж "Битва за Бучу та Ірпінь" (The lost souls of Bucha) розпочинається 5 березня 2022 року, коли армія РФ намагалася оточити Київ, йшли жорстокі бої за українські міста. Через військові дії мирні жителі намагалися втекти, багато хто, в тому числі журналісти Sky News, стали мішенями у своїх автомобілях, йдеться в описі до нагороди. У репортажі кореспондента Стюарта Рамзі та його команди показано, як вони сховалися, коли їхня машина була зрешечена кулями. Вони були змушені тікати, рятуючи своє життя. Під час знімання матеріалу Рамзі був поранений.

Режисер Азад Сафаров виступив в ролі продюсера у команді каналу Sky News.

"Нас обрали з поміж 2 600 заявок медіа з усього світу і 4 номінантів-фіналістів. Колись після перемоги розкажу вам багато про те, через що проходять журналісти та вся команда ЗМІ, щоб розповісти світу правду про злочини росіян в Україні. Дуже важливо тримати увагу всього світу на злочинній війні Росії проти України", — написав він.

Розмірковуючи про небезпеки, з якими зіткнулися Рамзі та його команда, він сказав під час вступної промови: "Ми знаємо, що репортажі з України та багатьох конфліктних зон дуже важкі… Щоправда, журналістика обходиться дорого, повідомляти правду доводиться дорогою ціною, так не повинно бути, але це так, тому я дуже вдячний багатьом журналістам та операторам Sky News, які їздили в Україну за останні 18 місяців. І ми знаємо, що найбільша нагорода — це коли ми зможемо знову повернути наших колег додому".

Інші номінації, в яких перемогли документальні матеріали, пов'язані з Україною:

"Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) здобув канал CNN Worldwide за висвітлення вторгнення Росії в Україну.

"Найкращий спецвипуск новин" (Outstanding Recorded News Special) перемогу здобув "Україна: Материнська війна" (Ukraine: A Mother’s War) від NBC News Now.

"Найкраще змонтоване інтерв'ю" (Outstanding Edited Interview) перемогло інтерв'ю "Президент Зеленський" (President Zelenskyy), що вийшло в програмі 60 Minutes на CBS.

"Найкращий монтаж: новини" (Outstanding Editing: News) переміг сюжет The New York Times "Знято на камеру, відстежено телефоном: Російський військовий підрозділ, який вбив десятки людей у Бучі" (Caught on Camera, Traced by Phone: The Russian Military Unit That Killed Dozens in Bucha).

"Найкраще висвітлення екстреної новини іспанською мовою" (Outstanding Coverage Of A Breaking News Story In Spanish) найкращим став сюжет "Війна Путіна".

"Найкраще висвітлення актуальних новин у прямому ефірі" (Outstanding Live Breaking News Coverage) отримала команда CNN за висвітлення вторгнення Росії в Україну.

"Видатний сценарій" перемогу здобув документальний фільм "Загублені душі Бучі", який розповідає про масові заховання в місті. Режисер фільму Софія Кошмар-Тимошенко так розповідає про свою роботу: "Документальний фільм про масову могилу під церквою в Бучі. Це про тих, чиї тіла там знайшли мертвими, про тих, хто їх любив і досі любить. А також про тих, хто повертав гідність вбитим"

"Актуальні події 2023 року" нагороду отримав матеріал "Щоденники українського воєнного часу" виробництва TRT World/Off The Grid Туреччини.

Нагадаємо, 20 вересня повідомлялося, що документальний фільм Шона Пенна про війну в Україні вийшов в американський прокат. Картина "Суперсила" транслюється на стримінговому каналі й починається з інтерв'ю із Зеленським, але потім риторика фільму змінюється.