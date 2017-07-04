Из Киева в Одессу пустят еще один дополнительный поезд

Укрзализныця для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом в июле назначила дополнительный поезд № 223/224 по маршруту Киев - Одесса, который будет курсировать начиная с 9 июля.

Согласно сообщению пресс-службы "Укрзализныци", этот поезд будет курсировать 9, 15, 16, 22, 23, 29 и 30 июля, отправляться из Киева в 7:54 и прибывать в Одессу в 17:51.

В обратном направлении поезд будет отправляться в 10:37 и прибывать в столицу в 20:37. В пути поезд будет останавливаться на станциях Казатин, Винница, Жмеринка, Раздельная.

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В сообщении отмечается, что билеты на вышеупомянутый поезд уже можно приобрести на сайте booking.uz.gov.ua или в железнодорожных кассах.

Напомним, с 16 июня "Укрзализныця" назначила дополнительный скоростной поезд категории "Интерсити+" № 761/762 по маршруту Киев - Одесса - Киев, который курсирует ежедневно.

