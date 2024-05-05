"Ну прилетит туда, ничего страшного": в Одессе скандал с полицейской, которая не хотела охранять церковь (видео)

В скандальном видео сотрудница полиции возмущается тем, что ей приходится охранять церковь на праздник. В ведомстве отреагировали сразу и начали служебную проверку.

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Главное Управление Национальной полиции в Одесской области отреагировало на видео с высказываниями сотрудницы относительно недовольства обязанностью дежурить возле церкви на Пасху и на ее равнодушие к возможным обстрелам и гибели граждан. Об этом 5 мая сообщила пресс-служба ведомства.

Во время мониторинга правоохранителями интернета в одном из пабликов было обнаружено видео полицейской, которое она сбросила для своих друзей в частную группу, но оно было распространено в сети. Девушка возмущается тем, что ей приходится охранять церковь и ей совсем не жаль людей, которые в случае обстрелов могут погибнуть.

В полиции рассказали, что уже начали служебное расследование по факту неприемлемого поведения своей сотрудницы. "Такое поведение является неприемлемым, позорит работу правоохранителя, и на него была принципиальная и жесткая реакция руководства, — говорится в сообщении ГУНП Одесской области.

Сейчас полицейская отстранена от работы и инициировано проведение служебного расследования, по результатам которого будет принято решение о ее дальнейшей работе в рядах нацполиции. "Национальная полиция Украины готова защищать и оберегать граждан как во время празднования Пасхи, так и каждый день и внутри страны, и на линии фронта. Мы уважаем наши традиции, имеем святые и духовные ценности", — отметили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что недостойные работники не могут носить высокое звание полицейского. В Одессе, которая испытывает вражеские атаки, в результате которых гибнут люди, полицейские с медиками и работниками ГСЧС первыми приходят на помощь людям.

Напомним, 21 апреля сообщалось, что силовики задержали нападавших на полицейских в Винницкой области. Оба злоумышленника, отец и сын, уже находятся под стражей, и им грозит пожизненное заключение.