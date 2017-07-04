"Укрпочта" официально объявила форс-мажор после кибератаки

Серверы и рабочие станции нацоператора почтовой связи были блокированы

Укрпочта опубликовала объявление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор), вызванных кибератакой, что повлияло на способность компании выполнять свои обязательства.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению ПАО "Укрпочта" во вторник, 27 июня было осуществлено противоправное вмешательство в компьютерную сеть ПАО путем кибератаки с применением вируса, что повлекло за собой блокирование серверов и рабочих станций нацоператора почтовой связи.

"Эти обстоятельства влияют на возможность "Укрпочты" выполнять свои обязательства по заключенным договорам, составлять и подавать отчетность, осуществлять надлежащее начисление и уплату налогов, сборов и исполнять другие права и обязательства ПАО "Укрпочта", - говорится в заявлении.

По вышеуказанным фактам "Укрпочта" оформила и подала в МВД заявление о преступлении.

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