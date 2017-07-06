Треть украинских банков пострадали от Petya.A, - НБУ

Жертвами массовой кибератаки от вируса Petya.A на прошлой неделе стала треть украинских банков.
Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Украины (НБУ).
"Всего в результате действий злоумышленников пострадала треть украинских банков. На сегодня все эти банки уже минимизировали последствия действий злоумышленников и почти полностью возобновили работу в обычном режиме", - говорится в сообщении.
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Отметим, 27 июня украинские учреждения стали жертвами масштабной кибератаки, проведенной с помощью вируса Petya.A.
Хакерские атаки были нацелены на объекты критической информационной инфраструктуры энергогенерирующих и энергоснабжающих компаний, объектов транспорта, ряда банковских учреждений, телекоммуникационных компаний. Вирус атаковал и Кабинет министров Украины.
Напомним, эксперты назвали виновником заражения ПК программу M.E. Doc, используемой в бухгалтерии.